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09.06.2025, 10:51

Как вычислить звезду своего рождения: что это и почему ее важно найти

Новости Мира 0 678

Многие слышали о влиянии знаков зодиака на судьбу и характер человека, но есть и более глубокие астрологические концепции, раскрывающие личность с иной стороны. Одна из них — это звезда рождения, или Накшатра. Считается, что она оказывает не менее сильное воздействие на наши качества, склонности и жизненный путь, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Что такое звезда рождения и почему она важна

Система основана на числовом коде даты рождения и связывается с определённой звездой или энергетическим архетипом.

Как рассчитать свою звезду рождения

Чтобы определить звезду рождения, выполните следующие действия:

  1. Сложите все цифры года рождения.
    Пример: 1985 → 1+9+8+5 = 23

  2. Сложите цифры полученного числа, чтобы получить число от 1 до 9.
    В примере: 2+3 = 5

  3. Если результат — 0, прибавьте к нему 8.
    Пример: если получилось 0, звезда рождения = 8

  4. В китайской нумерологии цифра 5 считается отсутствующей:

    • для женщин 5 заменяется на 6

    • для мужчин — на 3

Теперь у вас есть число, соответствующее определённой звезде и характеристике личности.

Значения чисел и их звёзд

Число 1 — Пикок

  • Люди, рождённые под этой звездой, обладают лидерскими качествами.

  • Инициативны, успешны, любят приключения и перемены.

  • Им трудно уживаться с рутиной, поэтому они часто меняют сферу деятельности или место жительства.

Число 2 — Ригель

  • Эти люди — интуитивные, с тонкой душевной организацией.

  • У них часто развиты творческие способности и хорошая защита на энергетическом уровне.

  • Однако они склонны к зависимостям и нередко имеют слабое здоровье.

Число 3 — Денеб

  • Эрудиты и интеллектуалы.

  • Проявляют интерес к разным наукам и искусству, стремятся к личному и профессиональному совершенству.

  • Часто предъявляют завышенные требования к себе и окружающим.

Число 4 — Гамма

  • Открытые и эмоциональные люди, умеющие поддерживать окружающих.

  • Обладают даром убеждения, внимательны и заботливы.

  • Часто выбирают социально значимые профессии: педагоги, врачи, психологи.

Число 6 — Арктур

  • Активны, любознательны, но могут быть вспыльчивыми.

  • Обладают природными лидерскими качествами и амбициями.

  • Часто достигают высоких результатов в профессии и бизнесе.

Число 7 — Капелла

  • Люди искусства и гуманитарных наук.

  • Среди них часто встречаются актёры, музыканты, поэты.

  • Обладают внутренней силой, настойчивостью и выраженной индивидуальностью.

Число 8 — Спика

  • Мыслители, новаторы и философы.

  • С раннего возраста проявляют любовь к обучению и самосовершенствованию.

  • Способны создать успешный бизнес благодаря стратегическому мышлению и настойчивости.

Число 9 — Вега

  • Независимы, амбициозны и энергичны.

  • Легко достигают успеха в творческих профессиях, быстро продвигаются по карьерной лестнице.

  • Однако тяжело переносят критику и часто нуждаются в признании.

Почему стоит узнать свою звезду рождения

Понимание своей звезды рождения может помочь:

  • лучше понять свои сильные стороны;

  • определить подходящий путь развития;

  • научиться избегать слабых мест в характере;

  • выстроить более гармоничные отношения с окружающими.

Это инструмент не только для самопознания, но и для более осознанного принятия решений в жизни.

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