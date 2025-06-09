Как вычислить звезду своего рождения: что это и почему ее важно найти

Многие слышали о влиянии знаков зодиака на судьбу и характер человека, но есть и более глубокие астрологические концепции, раскрывающие личность с иной стороны. Одна из них — это звезда рождения, или Накшатра. Считается, что она оказывает не менее сильное воздействие на наши качества, склонности и жизненный путь, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny