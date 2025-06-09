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09.06.2025, 12:16

«К бабушкам в родные кишлаки»: в Госдуме хотят депортировать детей мигрантов, не знающих русский

Новости Мира 0 2 671

Депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев выступил с резонансным заявлением: он предложил высылать из России детей мигрантов, не прошедших тестирование по русскому языку и не поступивших в школы. По его мнению, таких детей следует «отправлять к бабушкам в родные кишлаки». Более того, парламентарий считает, что аналогичные меры должны применяться и к их родителям, если те не обеспечили должного уровня воспитания и образования своим детям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

«Если ребенок не прошел тест — значит, он не должен находиться здесь. Его нужно отправить домой, к родственникам. И родители должны нести за это ответственность», — заявил Матвеев в комментарии «Газете.Ru».

Ответственность родителей: два протокола — депортация

Матвеев напомнил, что в российском законодательстве существует статья 5.35.1 КоАП РФ, предусматривающая ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. Именно по этой статье МВД уже в 2024 году составило около восьми тысяч протоколов в отношении родителей мигрантов, чьи дети не посещали школу.

Он предложил распространить эту практику на семьи, в которых дети не сдали языковое тестирование, но продолжают находиться в стране:

  • Если ребенок не учится, вне зависимости от причин — уважительных или нет — необходимо фиксировать это как правонарушение.

  • В случае, если в течение года родителю будет выписано два таких протокола, он должен быть депортирован из России.

«Таким образом, нужно решать проблему — не справляешься с воспитанием ребенка и не обеспечиваешь ему образование — значит, возвращайся домой», — подчеркнул депутат.

«Результаты тестирования оказались хуже самых пессимистичных прогнозов»

Парламентарий отметил, что итоги тестирования детей мигрантов превзошли «все худшие ожидания». По его словам, уровень владения русским языком среди учащихся оказался настолько низким, что ставит под сомнение возможность их полноценного обучения.

«Мы и раньше знали, что у детей мигрантов есть проблемы с языком. Но масштабы проблемы оказались шокирующими», — добавил он.

Матвеев также выразил обеспокоенность судьбой уже зачисленных в школы детей, не прошедших языковой порог. Поскольку закон не имеет обратной силы, такие ученики формально имеют право продолжать обучение. Однако, по мнению депутата, они будут лишь тормозить образовательный процесс, мешая другим учащимся.

Новый порядок зачисления: в школу — только со знанием языка и легальным статусом

С апреля 2025 года в России вступили в силу новые требования к зачислению детей мигрантов в школы. Согласно ним, поступить в учебное заведение теперь возможно только при наличии:

  • легального статуса пребывания в стране;

  • подтвержденного уровня владения русским языком.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, за два месяца работы новых правил стало очевидно, что они работают. Из 2868 детей, подавших заявления, допущены к экзамену были лишь 498. А реальное зачисление в школы прошло только у 4% заявителей.

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