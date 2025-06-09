Женщина случайно обнаружила в пластиковом контейнере на помойке миллионы

Жительница провинции Нонтхабури случайно обнаружила в мусоре пластиковый ящик, внутри которого оказалась крупная сумма наличных. По предварительным данным, речь идет о 12 миллионах батов — это почти 29 миллионов рублей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: boomriderphoto/Facebook

Неожиданная находка на обратном пути домой

Инцидент произошел вечером 5 июня. Женщина возвращалась домой с работы и обратила внимание на серый пластиковый контейнер, стоявший рядом с мусорными баками. Решив, что емкость может пригодиться в хозяйстве, она решила забрать его с собой.

Сняв крышку, женщина хотела вытряхнуть содержимое, но вместо обычного мусора обнаружила внутри многочисленные пачки денежных купюр номиналом по 1000 батов, аккуратно уложенные под мужским спортивным костюмом. Потрясенная находкой, она не стала самостоятельно пересчитывать деньги, а сразу обратилась в полицию.

12 миллионов батов под спортивным костюмом

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. После осмотра они зафиксировали, что внутри контейнера находится сумма в размере 12 миллионов батов. Это примерно 29 миллионов российских рублей по текущему курсу.

Полиция оперативно вышла на банк, в котором ранее были сняты эти средства. Выяснилось, что купюры были выведены со счета еще в 2020 году. В настоящее время денежные средства изъяты и помещены на хранение.

Ведется расследование

Правоохранители выясняют, кто является владельцем найденной суммы и при каких обстоятельствах деньги оказались на мусорной площадке. Пока официальной версии инцидента не озвучено.

Женщина, сделавшая находку, не пострадала и не предъявляет никаких прав на деньги. В случае если владельца средств установить не удастся, возможны варианты их дальнейшего распоряжения согласно местному законодательству.