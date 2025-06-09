В WhatsApp появилась новая функция, которую давно ждали пользователи

В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которую давно ждали пользователи — возможность выбирать качество фотографий и видеороликов, загружаемых автоматически. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на последние обновления бета-версии приложения для Android, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Новая настройка уже доступна первым пользователям

Нововведение стало частью сборки WhatsApp под номером 2.25.18.11, которая в настоящий момент распространяется среди участников программы бета-тестирования. Некоторые пользователи Android уже могут опробовать новую функцию, а в ближайшие недели она станет доступна всем тестерам.

Где искать настройку и какие есть варианты

Опция размещена в разделе «Хранилище и данные» меню настроек WhatsApp, в подразделе «Качество загрузки медиа». Пользователю предлагаются два варианта:

«Стандартное качество» — файлы будут автоматически сжиматься, экономя место и трафик;

«Качество HD» — сохраняется высокое разрешение изображений и видео, подходящее для пользователей, предпочитающих четкость и детализацию.

Как работает новая система передачи медиа

Особенность функции заключается в том, как WhatsApp обрабатывает файлы при отправке. Из-за использования сквозного шифрования, которое исключает возможность обработки содержимого на стороне сервера, приложение реализует так называемую двойную загрузку:

При отправке медиафайла в HD-качестве устройство формирует две версии — стандартную и HD;

Обе версии загружаются на сервер;

Получатель загружает ту версию, которая соответствует его собственным настройкам качества загрузки.

Таким образом, WhatsApp сохраняет баланс между безопасностью и пользовательским опытом, позволяя каждому выбрать оптимальное сочетание качества и производительности.