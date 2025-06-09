Названа идеальная разница в возрасте для счастливых отношений

Психологи из London Metropolitan University выяснили, что наибольшее удовлетворение от отношений получают партнеры, которые значительно старше своих избранников. Результаты исследования опубликованы в журнале Sexual and Relationship Therapy, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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Что показал эксперимент

В опросе приняли участие 126 человек, находящихся в отношениях с разницей в возрасте от семи лет и более. Участники отвечали на вопросы об уровне счастья, сексуальной удовлетворенности и восприятии финансовой стабильности в паре.

Основные выводы:

Мужчины в отношениях с более молодыми женщинами демонстрируют высокий уровень удовлетворенности .

У женщин аналогичной закономерности выявлено не было .

Независимо от пола, участники чаще отмечали высокое сексуальное удовлетворение, если их партнер был моложе.

Почему старшие партнеры чувствуют себя лучше

По словам ученых, более зрелые участники отношений чаще ощущают:

уверенность в себе ;

стабильность в паре;

преимущество в финансовом плане, что укрепляет их самооценку и уверенность в будущем союза.

Дополнение: влияние поцелуев на психику

Ранее другое исследование показало, что обмен бактериями при поцелуях может негативно влиять на психическое здоровье партнера. В некоторых случаях это может способствовать:

развитию тревожности ;

появлению депрессии ;

возникновению бессонницы.

Это подчеркивает роль микробиоты в формировании эмоционального состояния даже у здоровых людей.