Названа идеальная разница в возрасте для счастливых отношений

Психологи из London Metropolitan University выяснили, что наибольшее удовлетворение от отношений получают партнеры, которые значительно старше своих избранников. Результаты исследования опубликованы в журнале Sexual and Relationship Therapy, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
В опросе приняли участие 126 человек, находящихся в отношениях с разницей в возрасте от семи лет и более. Участники отвечали на вопросы об уровне счастья, сексуальной удовлетворенности и восприятии финансовой стабильности в паре.
Основные выводы:
Мужчины в отношениях с более молодыми женщинами демонстрируют высокий уровень удовлетворенности.
У женщин аналогичной закономерности выявлено не было.
Независимо от пола, участники чаще отмечали высокое сексуальное удовлетворение, если их партнер был моложе.
По словам ученых, более зрелые участники отношений чаще ощущают:
уверенность в себе;
стабильность в паре;
преимущество в финансовом плане, что укрепляет их самооценку и уверенность в будущем союза.
Ранее другое исследование показало, что обмен бактериями при поцелуях может негативно влиять на психическое здоровье партнера. В некоторых случаях это может способствовать:
развитию тревожности;
появлению депрессии;
возникновению бессонницы.
Это подчеркивает роль микробиоты в формировании эмоционального состояния даже у здоровых людей.
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