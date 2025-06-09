18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.5
580.66
6.44
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
09.06.2025, 18:36

«Бриджит, что с вами?!» — внешний вид супруги Макрона удивил всех

Новости Мира 0 1 607

Бриджит Макрон, супруга президента Франции, оказалась в эпицентре критики после появления на официальном мероприятии в Монако. Поводом стало её появление в спортивной обуви — массивных кроссовках, которые, по мнению многих, выглядели неуместно в контексте протокольного визита, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: newmyroyals.com
Фото: newmyroyals.com

Наряд вызвал недоумение

Политик и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко высказался в адрес первой леди. Он назвал её внешний вид неподобающим случаю и усомнился в её чувстве стиля:

«На государственный визит не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит? А как же французская элегантность?» — процитировало его издание «Царьград».

Визит в Монако: сдержанность против стиля

Визит президента Франции в Монако стал историческим событием — это первое подобное мероприятие за последние 50 лет. В рамках программы Бриджит Макрон и княгиня Шарлен посетили бассейн, где внимание привлекли не только сами гости, но и их образы.

Если княгиня Шарлен появилась в классическом наряде с туфлями-лодочками, подчеркивающими её изысканный вкус, то Бриджит Макрон выбрала брючный костюм и громоздкие кроссовки. Контраст оказался слишком явным, чтобы остаться незамеченным: в соцсетях и СМИ выбор обуви Бриджит назвали «неудачным» и «не соответствующим уровню события».

Не первый случай публичной критики

Это не первый случай, когда первая леди Франции попадает в заголовки из-за своего поведения. Ранее в СМИ активно обсуждалась ситуация, произошедшая во время визита французского президента во Вьетнам. На одном из мероприятий Бриджит публично шлёпнула своего супруга по лицу. Жест, пусть и с оттенком иронии, вызвал неоднозначную реакцию общественности и снова поставил под сомнение уместность поведения первой леди на международной арене.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…