«Бриджит, что с вами?!» — внешний вид супруги Макрона удивил всех

Бриджит Макрон, супруга президента Франции, оказалась в эпицентре критики после появления на официальном мероприятии в Монако. Поводом стало её появление в спортивной обуви — массивных кроссовках, которые, по мнению многих, выглядели неуместно в контексте протокольного визита, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: newmyroyals.com

Наряд вызвал недоумение

Политик и лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко высказался в адрес первой леди. Он назвал её внешний вид неподобающим случаю и усомнился в её чувстве стиля:

«На государственный визит не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит? А как же французская элегантность?» — процитировало его издание «Царьград».

Визит в Монако: сдержанность против стиля

Визит президента Франции в Монако стал историческим событием — это первое подобное мероприятие за последние 50 лет. В рамках программы Бриджит Макрон и княгиня Шарлен посетили бассейн, где внимание привлекли не только сами гости, но и их образы.

Если княгиня Шарлен появилась в классическом наряде с туфлями-лодочками, подчеркивающими её изысканный вкус, то Бриджит Макрон выбрала брючный костюм и громоздкие кроссовки. Контраст оказался слишком явным, чтобы остаться незамеченным: в соцсетях и СМИ выбор обуви Бриджит назвали «неудачным» и «не соответствующим уровню события».

Не первый случай публичной критики

Это не первый случай, когда первая леди Франции попадает в заголовки из-за своего поведения. Ранее в СМИ активно обсуждалась ситуация, произошедшая во время визита французского президента во Вьетнам. На одном из мероприятий Бриджит публично шлёпнула своего супруга по лицу. Жест, пусть и с оттенком иронии, вызвал неоднозначную реакцию общественности и снова поставил под сомнение уместность поведения первой леди на международной арене.