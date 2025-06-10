Раскрыта возможная причина убийства экс-депутата Рады Кивы

Бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива, застреленный в Подмосковье в декабре 2023 года, мог стать жертвой заказного убийства из-за крупного финансового конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Крупный долг и утечка информации

По версии источника, причиной устранения Кивы стал долг в размере 30 миллионов рублей. Эти деньги он якобы задолжал своему знакомому — бизнесмену Араику Амирханяну. Чтобы избавиться от обязательств, последний, как утверждается, передал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о распорядке дня и местоположении бывшего депутата. Впоследствии украинская сторона якобы наняла киллера для выполнения убийства.

Кто такой Араик Амирханян

О причастности Амирханяна к делу стало известно 9 июня. По данным Telegram-канала Baza, он ранее был подрядчиком украинской государственной компании «Укравтодор». Также сообщается, что именно он мог передать СБУ сведения о Киве, после чего и была организована ликвидация.

Сейчас Амирханян находится в следственном изоляторе в Московской области. Его задержали по другому делу — о даче взятки. Кроме того, украинские власти ранее обвиняли его в хищении 500 миллионов гривен из государственного бюджета. Впоследствии Амирханян лишился украинского гражданства из-за наличия паспорта Армении.

Убийство Кивы в России

Илья Кива был застрелен в декабре 2023 года в Подмосковье. Согласно официальной версии, смерть наступила от огнестрельного ранения в голову. Бывший депутат прибыл в Россию незадолго до начала российской спецоперации на Украине и подал документы на получение политического убежища.