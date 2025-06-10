Дуров раскрыл риск для себя при использовании телефона

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что избегает использования мобильного телефона. В интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на YouTube, он объяснил причины такого подхода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По словам предпринимателя, он сознательно отказывается от регулярного использования смартфона по двум причинам:
Цифровая безопасность. Дуров считает, что постоянное использование телефона может нести угрозу личной информации и конфиденциальности.
Фокус на важном. Он подчеркнул, что мобильные устройства часто отвлекают от работы и мешают сосредоточиться на действительно значимых задачах.
Несмотря на отказ от постоянного использования, Дуров все же время от времени берет в руки смартфон. По его словам, это происходит всего два раза в неделю, и исключительно с целью:
Проверки новых функций мессенджера;
Тестирования работы приложения.
В остальное время он отдает предпочтение ноутбуку и планшету, которые помогают ему работать с полной концентрацией, делать заметки и общаться с командой разработчиков.
В ходе беседы с Карлсоном Павел Дуров также затронул вопрос обвинений в адрес Telegram. Его, по его словам, нередко упрекают в том, что он не предотвращает незаконные действия некоторых пользователей платформы.
На это он ответил решительно:
«Это нелепо. Невозможно и безумно — ожидать от создателя платформы личной ответственности за поведение каждого из миллионов пользователей», — заявил Дуров.
Таким образом, Павел Дуров дал понять, что не намерен жертвовать своими принципами ради удобства или чужих ожиданий. Его подход к технологиям основан на осознанности, безопасности и свободе от цифровой зависимости.
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