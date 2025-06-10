Дуров раскрыл риск для себя при использовании телефона

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров признался, что избегает использования мобильного телефона. В интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному на YouTube , он объяснил причины такого подхода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Павел Дуров.. Фото: lukomore.org / Globallookpress.com

Цифровая безопасность и концентрация — главные причины отказа

По словам предпринимателя, он сознательно отказывается от регулярного использования смартфона по двум причинам:

Цифровая безопасность. Дуров считает, что постоянное использование телефона может нести угрозу личной информации и конфиденциальности.

Фокус на важном. Он подчеркнул, что мобильные устройства часто отвлекают от работы и мешают сосредоточиться на действительно значимых задачах.

Телефон — лишь для тестов Telegram

Несмотря на отказ от постоянного использования, Дуров все же время от времени берет в руки смартфон. По его словам, это происходит всего два раза в неделю, и исключительно с целью:

Проверки новых функций мессенджера;

Тестирования работы приложения.

В остальное время он отдает предпочтение ноутбуку и планшету, которые помогают ему работать с полной концентрацией, делать заметки и общаться с командой разработчиков.

«Безумие — нести ответственность за действия всех пользователей»

В ходе беседы с Карлсоном Павел Дуров также затронул вопрос обвинений в адрес Telegram. Его, по его словам, нередко упрекают в том, что он не предотвращает незаконные действия некоторых пользователей платформы.

На это он ответил решительно:

«Это нелепо. Невозможно и безумно — ожидать от создателя платформы личной ответственности за поведение каждого из миллионов пользователей», — заявил Дуров.

Принципиальная позиция

Таким образом, Павел Дуров дал понять, что не намерен жертвовать своими принципами ради удобства или чужих ожиданий. Его подход к технологиям основан на осознанности, безопасности и свободе от цифровой зависимости.