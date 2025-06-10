В Азербайджане обвинили Мединского в искажении фактов

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с резкой критикой в адрес помощника президента России Владимира Мединского. Поводом стало его заявление, в котором он сравнил конфликт в Нагорном Карабахе с ситуацией на Украине. Баку посчитал такие параллели недопустимыми и назвал высказывания российского политика искажением исторических и политических реалий, сообщает Lada.kz со ссылкой насообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Как заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, попытка сопоставить вооружённое противостояние в Нагорном Карабахе с нынешним конфликтом между Россией и Украиной является некорректной и противоречит признанным фактам.
«Карабах — это исконная территория Азербайджана, что было официально признано и самой Россией. Проведение подобных параллелей вводит в заблуждение и подрывает доверие между государствами», — подчеркнул представитель МИД.
Гаджизаде также посоветовал Владимиру Мединскому воздерживаться от комментариев по темам, которые выходят за рамки его профессиональной компетенции. По его словам, подобные заявления не только искажают действительность, но и могут нанести ущерб азербайджано-российским отношениям.
«Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции», — говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Азербайджанская сторона также отвергла обвинения в ведении агрессивной войны. В МИД подчеркнули, что действия в Нагорном Карабахе в 2020 и 2023 годах были направлены исключительно на восстановление суверенитета страны и проведение антитеррористических операций на собственной территории.
Ранее российский сенатор Андрей Климов прокомментировал позицию Азербайджана по Украине. По его словам, заявления официального Баку в поддержку территориальной целостности Украины могут быть продиктованы политическими соображениями. Однако власти Азербайджана восприняли подобные заявления как недопустимое вмешательство в их внутреннюю и внешнюю политику.
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