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10.06.2025, 07:20

В Азербайджане обвинили Мединского в искажении фактов

Новости Мира 0 689

Министерство иностранных дел Азербайджана выступило с резкой критикой в адрес помощника президента России Владимира Мединского. Поводом стало его заявление, в котором он сравнил конфликт в Нагорном Карабахе с ситуацией на Украине. Баку посчитал такие параллели недопустимыми и назвал высказывания российского политика искажением исторических и политических реалий, сообщает Lada.kz со ссылкой насообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Карабах — не Украина": официальная позиция Баку

Как заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, попытка сопоставить вооружённое противостояние в Нагорном Карабахе с нынешним конфликтом между Россией и Украиной является некорректной и противоречит признанным фактам.

«Карабах — это исконная территория Азербайджана, что было официально признано и самой Россией. Проведение подобных параллелей вводит в заблуждение и подрывает доверие между государствами», — подчеркнул представитель МИД.

Призыв «не вредить межгосударственным отношениям»

Гаджизаде также посоветовал Владимиру Мединскому воздерживаться от комментариев по темам, которые выходят за рамки его профессиональной компетенции. По его словам, подобные заявления не только искажают действительность, но и могут нанести ущерб азербайджано-российским отношениям.

«Рекомендуем господину Мединскому не наносить ущерб межгосударственным отношениям, высказывая ошибочные утверждения по вопросам, не относящимся к его компетенции», — говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Азербайджан настаивает: антитеррористические операции, а не агрессия

Азербайджанская сторона также отвергла обвинения в ведении агрессивной войны. В МИД подчеркнули, что действия в Нагорном Карабахе в 2020 и 2023 годах были направлены исключительно на восстановление суверенитета страны и проведение антитеррористических операций на собственной территории.

Предыстория: обвинения в адрес Баку

Ранее российский сенатор Андрей Климов прокомментировал позицию Азербайджана по Украине. По его словам, заявления официального Баку в поддержку территориальной целостности Украины могут быть продиктованы политическими соображениями. Однако власти Азербайджана восприняли подобные заявления как недопустимое вмешательство в их внутреннюю и внешнюю политику.

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