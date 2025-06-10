В ночь на 11 июня взойдет «Клубничная» Луна — одно из самых ярких полнолуний года

Жителей Земли ожидает редкое и зрелищное астрономическое явление — в ночь на 11 июня 2025 года на небе взойдет так называемая «Клубничная» Луна. Это одно из самых ярких и необычных полнолуний года. Наблюдать его можно будет до 12 июня, а пик полнолуния придется на 10:46 по московскому времени, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pixabay.com

Почему Луну назвали «клубничной»?

Название «Клубничная» Луна уходит корнями в традиции индейских племён Северной Америки. Для них июньское полнолуние символизировало начало сезона сбора спелой клубники. Существует и научное объяснение: в этот период Луна может приобретать розоватый или красноватый оттенок. Это связано с тем, что она находится под особым углом, а преломление солнечных лучей создает эффект мягкого ягодного свечения.

Что не рекомендуется делать во время полнолуния

Астрологи советуют соблюдать осторожность в дни «Клубничной» Луны, особенно 10 и 11 июня. В это время важно беречь энергию и избегать действий, которые могут повлечь за собой негативные последствия. В частности, нежелательно:

Заниматься тяжелым физическим трудом и переутомляться.

Принимать судьбоносные решения или начинать новые проекты.

Впутываться в конфликты и выяснения отношений. Эмоциональный фон в эти дни нестабилен, а ссоры могут оставить затяжной след.

Совершать необдуманные траты. Особенно это касается крупных покупок.

Участвовать в шумных вечеринках и злоупотреблять алкоголем.

Как провести эти дни с пользой

Период «Клубничной» Луны лучше посвятить восстановлению и внутренней гармонии. Подойдут следующие занятия:

Расслабление и уход за собой. SPA-процедуры, йога, массаж и отдых помогут снять напряжение.

Творческая деятельность. Рисование, письмо, рукоделие и другие формы самовыражения будут особенно вдохновляющими.

Самоанализ и рефлексия. Полезно уединиться, подумать о целях, пересмотреть приоритеты.

Наведение порядка. Очистите пространство вокруг себя — как физически, так и ментально.

Астрологические особенности полнолуния

Это полнолуние происходит под знаком Стрельца. Астрологи считают его благоприятным для:

Принятия смелых решений в сфере бизнеса или инвестиций;

Планирования путешествий и обучения;

Откровенных разговоров в личных отношениях.

Где и как наблюдать явление

Увидеть «Клубничную» Луну можно будет с любого региона России — при условии ясной погоды. Лучшее время для наблюдения — сразу после заката солнца 10 июня. Рекомендуется выбирать места с хорошим обзором: возвышенности, открытые поля, набережные.

Когда повторится подобное явление

Следующее столь яркое июньское полнолуние, получившее название «Клубничной» Луны, произойдет только в 2043 году. Так что нынешняя возможность — уникальна.