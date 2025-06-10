16 глотков: учёные Гарварда назвали напиток, снижающий риск развития деменции у женщин

Женщины во всём мире стремятся сохранить здоровье, молодость и ясность ума на долгие годы. Наряду с уходом за внешностью, спортом и правильным питанием, оказывается, существует простой утренний ритуал, способный повлиять на качество старения. Исследование Гарвардского университета показало, что речь идёт о чашке обычного кофе, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Что показали 32 года наблюдений за десятками тысяч женщин

Ученые провели масштабное исследование в рамках проекта Nurses' Health Study, в котором с 1984 года принимали участие более 47 тысяч женщин. Участницы регулярно предоставляли данные о своем рационе, образе жизни и здоровье. Цель — выявить факторы, способствующие так называемому «здоровому старению».

Под этим термином исследователи понимают достижение пожилого возраста (70 лет и старше) без серьезных заболеваний, включая:

онкологические и сердечно-сосудистые патологии;

сахарный диабет;

когнитивные нарушения и деменцию;

психические расстройства.

К 2016 году более 3,7 тысячи женщин из выборки соответствовали этим критериям.

Один напиток — плюс 5% к шансам остаться здоровой

Анализ показал, что у женщин, которые ежедневно выпивали дополнительную чашку кофе, вероятность оставаться здоровыми в зрелом возрасте была выше на 5%. Эффект наблюдался у тех, кто ограничивался разумным потреблением — до 2,5 чашек кофе в день.

Более того, каждые дополнительные 80 миллиграммов кофеина в рационе увеличивали шансы на здоровое старение примерно на 1%.

Интересный факт: оптимальный эффект, согласно авторам, достигается при неспешном употреблении напитка — примерно за 16 глотков.

Важно: не весь кофеин одинаково полезен

Учёные подчеркивают, что положительное влияние на здоровье связано именно с кофе. Кофеиновосодержащие газированные напитки, такие как кола, напротив, показали негативный эффект: их регулярное потребление снижало шансы на здоровое старение минимум на 20%.

Таким образом, важна не только доза кофеина, но и его источник.

Один из факторов — не панацея

Хотя кофе действительно показал пользу, авторы подчёркивают: это не волшебное средство. Здоровое старение зависит от целого комплекса факторов, включая:

физическую активность;

сбалансированное питание;

поддержание нормального веса;

отказ от курения и других вредных привычек.

Вывод

Обычная чашка кофе, выпитая утром, может стать простым и приятным способом укрепить здоровье на долгие годы. Однако ключ к долголетию — в гармоничном образе жизни. Перед внесением изменений в рацион или образ жизни рекомендуется проконсультироваться с врачом.