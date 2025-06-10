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10.06.2025, 12:24

Отец Илона Маска съел в Москве котлету с пюре и чуть не упал со стула

Новости Мира 0 1 501

Отец миллиардера Илона Маска — Эррол Маск — посетил российскую столицу и оказался под впечатлением от местной кухни. Свой визит он приурочил к участию в международном «Форуме Будущего 2050», сообщает «АиФ», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Обед в сердце столицы

Эррол Маск остановился в историческом отеле «Метрополь» и вскоре решил отправиться на обед в одно из кафе рядом с Красной площадью. В заведении его поразило сочетание элементов советского интерьера с современным стилем — по словам Маска-старшего, атмосфера напоминала одновременно о прошлом и будущем.

«Я чуть не упал со стула»

Изучив меню, Эррол отметил, что ожидал увидеть в основном борщ и водку, но был приятно удивлен широким выбором блюд. В частности, ему приглянулись:

  • салат с крабом,

  • пельмени с уткой,

  • десерты с облепихой.

В результате он заказал борщ и традиционные котлеты с картофельным пюре. Когда еду принесли, Маск признался: «Я чуть не упал со стула». Его особенно поразили размеры порций и презентация блюд.

Борщ он охарактеризовал как «яркий, ароматный, с ложкой сметаны — как дома».
Котлеты с пюре он назвал сочными и отметил хрустящую, аппетитную корочку.

Стоимость вызвала еще больший восторг

Однако кульминацией обеда стало не качество, а стоимость. Счет составил всего 1,5 тысячи рублей — около 15 евро. По словам Маска, за аналогичный обед в Лондоне он заплатил бы не менее 50 евро, что примерно эквивалентно 4,5 тысячи рублей.

«Это невероятно! Вкусно, сытно и в несколько раз дешевле, чем у нас», — добавил он.

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