Синий цвет: как он влияет на мозг человека и почему его активно используют в казино

Цветовая палитра интерьеров и освещения может оказывать ощутимое влияние на психоэмоциональное состояние человека. Это давно используется в маркетинге, дизайне и индустрии развлечений. Например, красный и жёлтый цвета часто присутствуют в оформлении заведений общественного питания — они стимулируют аппетит и создают ощущение энергии. Однако в казино ставка делается на совсем другой цвет — синий, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: кадр из фильма "Казино" (18+)

Скрытое воздействие на мозг игрока

Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) провели исследование, посвященное влиянию цветов на поведение людей в ситуациях, связанных с риском — в частности, в азартных играх. Как оказалось, синий цвет обладает специфическим эффектом: он снижает чувствительность человека к проигрышу и влияет на восприятие финансовых потерь.

Так, в условиях синего освещения утрата суммы в 150 долларов воспринимается менее болезненно, чем при нейтральном или тёплом освещении. Это способствует снижению бдительности и повышает готовность продолжать игру, даже несмотря на убытки.

Почему именно синий?

Механизм действия синего света, по словам исследователей, связан с влиянием на так называемые циркадные фоторецепторы — светочувствительные клетки, отвечающие за внутренние биологические ритмы. Под воздействием синего спектра снижается восприятие стресса и эмоциональной окраски негативных событий.

Иными словами, синий свет словно «сглаживает» границы между выигрышем и проигрышем, подавляя чувство тревоги, которое обычно возникает при потерях. Это, в свою очередь, влияет на принятие решений — человек становится более склонным к риску и чаще делает невыгодные ставки.

Риски возрастают — особенно для мужчин

Отдельное внимание учёные уделили гендерным различиям в реакции на синий свет. По их данным, мужчины оказываются более подвержены его влиянию: у них в большей степени проявляется склонность к рискованному поведению под синим освещением. Женщины, напротив, демонстрируют большую сдержанность и устойчивость к таким визуальным манипуляциям.

Почему в казино так много синего

Полученные данные объясняют, почему в казино по всему миру нередко используется синий свет — как в оформлении помещений, так и в подсветке игровых автоматов. Такая цветовая схема помогает создать у посетителей ощущение расслабленности и снижает уровень тревожности, особенно в моменты проигрыша. Это делает игроков более восприимчивыми к продолжению участия в азартной игре, даже при неблагоприятном исходе.