Цискаридзе отказался от своего имени

Народный артист России Николай Цискаридзе выступит в театре под новым именем — Максим Николаев. Такое решение он принял для участия в драматическом спектакле, сообщается на пресс-конференции в РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Дебют в новом амплуа

Цискаридзе готовится выйти на сцену Московского Художественного театра имени Чехова в постановке по пьесе Михаила Булгакова «Кабала святош». Ему досталась роль французского короля Людовика XIV. Это станет его первым выступлением в жанре драматического театра.

Почему псевдоним?

Выбор сценического имени стал частью осознанного решения дистанцироваться от привычного сценического образа. Цискаридзе объяснил, что воспринимает «Николая Цискаридзе» как своего рода маску — яркое и медийное воплощение, не отражающее его внутреннего мира.

«Это человек, всегда в трико, всегда главный герой. А я по своей природе совсем другой — не столько герой, сколько наблюдатель», — пояснил артист.

Как появился Максим Николаев

Псевдоним был составлен из его же имени и отчества: Николай Максимович превратился в Максима Николаева. Артист подчеркнул, что мог бы выбрать более «говорящую» фамилию, вроде «Звездный» или «Зорев», однако предпочел нейтральный и не вызывающий ассоциаций вариант.

Личная жизнь и отказ от семьи

Ранее Николай Цискаридзе прокомментировал, почему не создал семью. По его словам, он осознанно не стал брать на себя ответственность за других людей, предпочтя полностью посвятить себя творчеству и педагогической деятельности.