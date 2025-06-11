18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
508.42
580.72
6.48
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.06.2025, 19:19

Анестезиолог насиловал пациенток во время кесарева сечения

Новости Мира 0 1 594

Бразильский суд вынес приговор бывшему анестезиологу, обвиняемому в серии сексуальных преступлений против рожениц, находившихся под наркозом. Преступления, совершённые в операционной, потрясли всю страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Giovanni Quintella/Facebook
Фото: Giovanni Quintella/Facebook

Преступления под седацией: как все произошло

В 2022 году Джованни Квинтелла Безерра работал анестезиологом в одной из женских больниц города Сан-Жуан-де-Мерити (штат Рио-де-Жанейро). По данным местных СМИ, он совершал насильственные действия сексуального характера во время проведения кесарева сечения, когда пациентки находились под медикаментозным воздействием и были беззащитны.

Видеодоказательства и арест

В июле того же года коллеги Безерры, подозревая его в неэтичном поведении, установили скрытую камеру в операционной. Запись подтвердила худшие опасения: во время одной из операций врач изнасиловал пациентку. В тот же день стало известно, что аналогичным образом он надругался ещё над одной женщиной.

Джованни Квинтелла был задержан прямо в больнице сразу после инцидента.

Лишение лицензии и общественный резонанс

Несмотря на задержание, официальное решение о лишении его медицинской лицензии было принято только в декабре 2023 года. С этого момента ему навсегда запрещено заниматься врачебной деятельностью на территории всей Бразилии.

История вызвала широкий общественный резонанс, вызвав волну негодования и дискуссий о безопасности пациенток и необходимости видеонаблюдения в операционных.

Приговор суда: 30 лет заключения и компенсация жертвам

Суд Рио-де-Жанейро признал Джованни Квинтеллу Безерру виновным в изнасиловании и назначил ему наказание в виде 30 лет лишения свободы. Кроме того, по решению суда он обязан выплатить каждой из пострадавших по 50 тысяч реалов (примерно 707 тысяч рублей) в качестве компенсации морального вреда.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…