Анестезиолог насиловал пациенток во время кесарева сечения

Бразильский суд вынес приговор бывшему анестезиологу, обвиняемому в серии сексуальных преступлений против рожениц, находившихся под наркозом. Преступления, совершённые в операционной, потрясли всю страну, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Giovanni Quintella/Facebook

Преступления под седацией: как все произошло

В 2022 году Джованни Квинтелла Безерра работал анестезиологом в одной из женских больниц города Сан-Жуан-де-Мерити (штат Рио-де-Жанейро). По данным местных СМИ, он совершал насильственные действия сексуального характера во время проведения кесарева сечения, когда пациентки находились под медикаментозным воздействием и были беззащитны.

Видеодоказательства и арест

В июле того же года коллеги Безерры, подозревая его в неэтичном поведении, установили скрытую камеру в операционной. Запись подтвердила худшие опасения: во время одной из операций врач изнасиловал пациентку. В тот же день стало известно, что аналогичным образом он надругался ещё над одной женщиной.

Джованни Квинтелла был задержан прямо в больнице сразу после инцидента.

Лишение лицензии и общественный резонанс

Несмотря на задержание, официальное решение о лишении его медицинской лицензии было принято только в декабре 2023 года. С этого момента ему навсегда запрещено заниматься врачебной деятельностью на территории всей Бразилии.

История вызвала широкий общественный резонанс, вызвав волну негодования и дискуссий о безопасности пациенток и необходимости видеонаблюдения в операционных.

Приговор суда: 30 лет заключения и компенсация жертвам

Суд Рио-де-Жанейро признал Джованни Квинтеллу Безерру виновным в изнасиловании и назначил ему наказание в виде 30 лет лишения свободы. Кроме того, по решению суда он обязан выплатить каждой из пострадавших по 50 тысяч реалов (примерно 707 тысяч рублей) в качестве компенсации морального вреда.