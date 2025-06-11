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11.06.2025, 08:55

В США предложили устранить Зеленского

Новости Мира 0 3 224

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор выступил с провокационным заявлением в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он утверждает, что нынешний украинский лидер якобы оторван от реальности, запутался в собственных заявлениях и не способен к конструктивному диалогу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press
Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

"Зеленский неадекватен, его нужно устранить" — Макгрегор

По словам Макгрегора, экс-президент США Дональд Трамп не может выстраивать отношения с Зеленским, поскольку последний «не способен мыслить разумно». Как считает военный аналитик, бессмысленно говорить о «победе Украины» в условиях, когда, по его мнению, Киевом управляют «преступные элементы».

«Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным. На самом деле, победа — это устранение Зеленского и этой банды преступников в Киеве. Вот и все», — заявил Макгрегор.

Зеленский укрепил личную власть — мнение Маркова

Политолог Сергей Марков ранее также высказывался о невозможности отстранения Зеленского от власти. По его словам, на Украине сформировалась персоналистская диктатура, в которой сам президент контролирует ситуацию настолько жестко, что любые попытки инакомыслия подавляются.

«На Украине установлена диктатура лично Зеленского. Убрать его никто не может. Если кто-то там заговорит, он просто-напросто уберет его», — отметил Марков.

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