Через КПП на границе с Казахстаном: раскрыт маршрут бегства Тимофеевых

Артем и Екатерина Тимофеевы, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, покинули территорию России за несколько дней до серии атак беспилотников на военные аэродромы. Их побег был организован через частного перевозчика на автомобиле Toyota Hiace, следующем из Челябинска в Казахстан. Журналисты «Известий» смогли установить маршрут поездки, водителя и даже выяснить детали оформления автомобиля, на котором супруги пересекли границу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Известия .

Фото: Telegram

Отъезд до терактов

Побег Тимофеевых совпал по времени с подготовкой крупной атаки беспилотников, произошедшей 1 июня 2025 года. Однако, как выяснилось, они покинули Россию еще 28 мая — за четыре дня до инцидента. Об этом стало известно из постов Екатерины в Telegram-канале «Ведьмины записки», где она делилась фото с дороги и сообщала, что направляется в Астану. Сейчас канал удален.

Распознание автомобиля по фото

Изучив опубликованные Екатериной снимки из салона, эксперты «Известий» определили модель микроавтобуса: это был Toyota Hiace пятого поколения (2004–2010 гг.). Узнаваемая обивка сидений и интерьерные детали позволили сопоставить машину с объявлениями о частных трансферах на сайте «Авито».

Автомобиль Toyota Hiace частного перевозчика, на которой Артем и Екатерина Тимофеевы бежали из России. Фото: Avito

Оказалось, что такие услуги действительно предлагались в Челябинске, недалеко от места жительства Тимофеевых. Это позволило предположить, что супруги воспользовались услугами нелицензированного частного перевозчика, а не официальной транспортной компании.

Кто владеет автомобилем

Машина, на которой супруги уехали, ранее была зарегистрирована на некоего Дмитрия К. — главу семьи, занимающейся продажей автотехники. За полтора месяца до предполагаемого побега Дмитрий переоформил микроавтобус на другое лицо. Вероятно, это был один из его родственников — объявления с тем же авто и дальше продолжали появляться на «Авито».

Интересно, что все объявления размещались с разных аккаунтов, но их связывало одно семейство. Это может свидетельствовать о том, что перевозка Тимофеевых была организована через личные связи, а не как часть стандартного сервиса.

Зафиксированы камеры на выезде

По данным дорожных камер, 28 мая в 07:00 утра микроавтобус Toyota Hiace был зафиксирован в районе города Еманжелинска на трассе А-310 — это направление ведет к КПП «Бугристое» на границе с Казахстаном. Примерно к 09:00 супруги, вероятно, уже пересекли границу и направились в Астану.

Учитывая, что оба имеют двойное гражданство — российское и украинское, — есть основания полагать, что их конечной целью могла быть Турция, куда можно попасть без визы как гражданам РФ, так и Украины.

Что рассказал владелец микроавтобуса

Журналисты связались с Дмитрием К., на которого ранее была оформлена Toyota Hiace. Мужчина подтвердил, что к нему уже приходили представители правоохранительных органов, однако от комментариев по существу отказался:

— Я не могу разглашать это. До свидания, — сказал он, прекратив разговор.

В чем подозревают Артема Тимофеева

1 июня сразу несколько военных объектов в России — в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях — подверглись атаке дронов, которые взлетали из припаркованных неподалеку грузовиков. Ответственность за операцию под названием «Паутина» взяла на себя Служба безопасности Украины.

Одним из фигурантов дела стал Артем Тимофеев — гражданин Украины, перебравшийся в Россию в 2016 году после свадьбы. Его семья владеет мукомольным бизнесом в Челябинской области. Получив российское гражданство, Артем зарегистрировал ИП в сфере грузоперевозок. При этом на Украине за ним числится фирма «Сурга», также занимающаяся логистикой.

Фуры, с которых запускались дроны, оказались оформлены именно на его российскую компанию. Это стало основанием для объявления Тимофеевых в розыск.

Связи с высокопоставленными лицами

Ранее сообщалось, что Артем Тимофеев поддерживал Евромайдан и имел связи с украинскими элитами. В частности, он был знаком с бывшим кандидатом на пост замминистра обороны Украины Екатериной Коваль, имеющей широкую сеть контактов среди сотрудников СБУ. Этот факт усилил подозрения в его причастности к координации атак на российские объекты.