Трамп направит украинцев и других мигрантов на военную базу в Гуантанамо

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к масштабным мерам по размещению нелегальных мигрантов на военной базе Гуантанамо, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Согласно данным издания, на текущей неделе начнется этап фактической реализации плана по перемещению тысяч иностранцев, находящихся на территории США без законных оснований, на американскую военно-морскую базу в заливе Гуантанамо (Куба).
Речь идет не только о мигрантах из Латинской Америки, но и о гражданах ряда европейских и других государств.
Как отмечает WP, под категорию мигрантов, подлежащих перемещению, попадают лица из различных стран — от Гаити до Украины. В частности, в списках значатся сотни граждан таких государств, как:
Великобритания, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Литва и Польша;
Турция и Украина;
а также мигранты из стран Карибского региона, включая Гаити.
По сведениям источников, близких к Белому дому, администрация Трампа не намерена официально извещать правительства стран, чьи граждане попали под действие этой меры. Такая стратегия может вызвать напряженность в международных отношениях, особенно с союзниками США.
Перед перемещением на Гуантанамо каждый мигрант должен пройти медицинское обследование. В общей сложности планируется проверить состояние здоровья около 9000 человек. Это необходимо, чтобы убедиться, что мигранты смогут перенести транспортировку и последующее пребывание на военной базе.
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