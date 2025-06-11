Трамп направит украинцев и других мигрантов на военную базу в Гуантанамо

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к масштабным мерам по размещению нелегальных мигрантов на военной базе Гуантанамо, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированные источники, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Fernando Llano/AP

Перемещение тысяч мигрантов

Согласно данным издания, на текущей неделе начнется этап фактической реализации плана по перемещению тысяч иностранцев, находящихся на территории США без законных оснований, на американскую военно-морскую базу в заливе Гуантанамо (Куба).

Речь идет не только о мигрантах из Латинской Америки, но и о гражданах ряда европейских и других государств.

Среди депортируемых — украинцы и европейцы

Как отмечает WP, под категорию мигрантов, подлежащих перемещению, попадают лица из различных стран — от Гаити до Украины. В частности, в списках значатся сотни граждан таких государств, как:

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Литва и Польша;

Турция и Украина;

а также мигранты из стран Карибского региона, включая Гаити.

Уведомление иностранных правительств не планируется

По сведениям источников, близких к Белому дому, администрация Трампа не намерена официально извещать правительства стран, чьи граждане попали под действие этой меры. Такая стратегия может вызвать напряженность в международных отношениях, особенно с союзниками США.

Обязательная медицинская проверка перед отправкой

Перед перемещением на Гуантанамо каждый мигрант должен пройти медицинское обследование. В общей сложности планируется проверить состояние здоровья около 9000 человек. Это необходимо, чтобы убедиться, что мигранты смогут перенести транспортировку и последующее пребывание на военной базе.