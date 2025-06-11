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11.06.2025, 12:01

«Грандиозный обман»: Павлу Дурову предъявили неожиданные обвинения

Новости Мира 0 1 390

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в центре громкого скандала — независимые журналисты обвинили его проект в связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на расследование издания «Важные истории».

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Расследование: кто управляет Telegram на самом деле

Журналисты утверждают, что за техническую инфраструктуру Telegram якобы отвечают структуры, напрямую или косвенно связанные с Федеральной службой безопасности России. При этом сам Дуров публично позиционирует себя как защитника приватности и независимости от властей.

Ключевые выводы расследования:

  • Штаб-квартира Telegram в Дубае, по данным издания, фактически не функционирует: офис пустует уже более трёх лет.

  • Павел Дуров, несмотря на заявления о разрыве с Россией, якобы посетил страну более 50 раз с 2014 года — такие сведения журналисты получили из утечки базы данных пограничной службы ФСБ.

  • Значительная часть серверов мессенджера находится под контролем компании GNM, зарегистрированной на Антигуа и Барбуде. Её владелец — российский гражданин Владимир Веденеев.

  • Веденеев подписывал документы от имени Telegram как финансовый директор, а также имел доступ к серверному оборудованию в США.

  • Некоторые сегменты инфраструктуры находятся в ведении российских компаний «Глобалнет» и «Электронтелеком», которые, по данным расследователей, сотрудничают с ФСБ и обслуживают спецкомплексы слежки.

Журналисты утверждают, что трафик Telegram проходит через IP-адреса, связанные с государственными структурами РФ. А передача уникальных идентификаторов устройств пользователей якобы осуществляется в незашифрованном виде, что делает возможным глобальный контроль за перепиской.

«Инфраструктура Telegram обслуживается теми же компаниями, которые обеспечивают функционирование систем слежки ФСБ», — говорится в публикации.

Миллиардные долги и российские инвесторы

Кроме технических аспектов, расследование коснулось и финансовых проблем основателя Telegram. После того как США запретили запуск криптовалюты TON, Дуров, по информации издания, оказался должен инвесторам около 2 миллиардов долларов. Среди кредиторов — российские бизнесмены и структуры, связанные с военной разведкой (ГРУ).

Ответ Telegram: обвинения отвергнуты

После выхода материала «Важных историй» представители Telegram опровергли все обвинения. В комментарии для Deutsche Welle (DW) в компании заявили, что:

  • Все серверы принадлежат Telegram и находятся под управлением собственных сотрудников.

  • Поставщики услуг не имеют доступа ни к пользовательским данным, ни к конфиденциальной инфраструктуре.

  • Мессенджер никогда не раскрывал содержимое частных сообщений третьим лицам.

  • Шифрование данных ни разу не было взломано за всю историю существования сервиса.

Также представители Telegram подчеркнули, что работают с десятками подрядчиков по всему миру, что обеспечивает независимость и безопасность данных.

Позиция Дурова: публичные заявления

Ранее Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором:

  • Подчеркнул, что не понимает суть обвинений, выдвинутых против него во Франции.

  • Поделился впечатлениями о содержании под стражей в парижской тюрьме.

  • Отметил, что Telegram пользуется более миллиарда человек, и сервис регулярно проходит независимые аудиты.

  • Указал, что мессенджер не собирает личные данные пользователей, в отличие от соцсетей вроде Meta. По его словам, в Telegram нашли способы монетизации, не нарушающие права людей.

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