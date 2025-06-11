«Грандиозный обман»: Павлу Дурову предъявили неожиданные обвинения

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров оказался в центре громкого скандала — независимые журналисты обвинили его проект в связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на расследование издания «Важные истории».
Журналисты утверждают, что за техническую инфраструктуру Telegram якобы отвечают структуры, напрямую или косвенно связанные с Федеральной службой безопасности России. При этом сам Дуров публично позиционирует себя как защитника приватности и независимости от властей.
Ключевые выводы расследования:
Штаб-квартира Telegram в Дубае, по данным издания, фактически не функционирует: офис пустует уже более трёх лет.
Павел Дуров, несмотря на заявления о разрыве с Россией, якобы посетил страну более 50 раз с 2014 года — такие сведения журналисты получили из утечки базы данных пограничной службы ФСБ.
Значительная часть серверов мессенджера находится под контролем компании GNM, зарегистрированной на Антигуа и Барбуде. Её владелец — российский гражданин Владимир Веденеев.
Веденеев подписывал документы от имени Telegram как финансовый директор, а также имел доступ к серверному оборудованию в США.
Некоторые сегменты инфраструктуры находятся в ведении российских компаний «Глобалнет» и «Электронтелеком», которые, по данным расследователей, сотрудничают с ФСБ и обслуживают спецкомплексы слежки.
Журналисты утверждают, что трафик Telegram проходит через IP-адреса, связанные с государственными структурами РФ. А передача уникальных идентификаторов устройств пользователей якобы осуществляется в незашифрованном виде, что делает возможным глобальный контроль за перепиской.
«Инфраструктура Telegram обслуживается теми же компаниями, которые обеспечивают функционирование систем слежки ФСБ», — говорится в публикации.
Кроме технических аспектов, расследование коснулось и финансовых проблем основателя Telegram. После того как США запретили запуск криптовалюты TON, Дуров, по информации издания, оказался должен инвесторам около 2 миллиардов долларов. Среди кредиторов — российские бизнесмены и структуры, связанные с военной разведкой (ГРУ).
После выхода материала «Важных историй» представители Telegram опровергли все обвинения. В комментарии для Deutsche Welle (DW) в компании заявили, что:
Все серверы принадлежат Telegram и находятся под управлением собственных сотрудников.
Поставщики услуг не имеют доступа ни к пользовательским данным, ни к конфиденциальной инфраструктуре.
Мессенджер никогда не раскрывал содержимое частных сообщений третьим лицам.
Шифрование данных ни разу не было взломано за всю историю существования сервиса.
Также представители Telegram подчеркнули, что работают с десятками подрядчиков по всему миру, что обеспечивает независимость и безопасность данных.
Ранее Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором:
Подчеркнул, что не понимает суть обвинений, выдвинутых против него во Франции.
Поделился впечатлениями о содержании под стражей в парижской тюрьме.
Отметил, что Telegram пользуется более миллиарда человек, и сервис регулярно проходит независимые аудиты.
Указал, что мессенджер не собирает личные данные пользователей, в отличие от соцсетей вроде Meta. По его словам, в Telegram нашли способы монетизации, не нарушающие права людей.
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