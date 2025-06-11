«Мясник рассказал правду»: как вас обманывают на рынке каждый день

Недобросовестные продавцы на мясных рынках нередко прибегают к уловкам, чтобы выдать дешевый продукт за качественный и заработать больше. Один из опытных мясников поделился с автором Дзен-канала откровениями о популярных схемах обмана, которые используются годами. Эти советы помогут не попасться на уловки и покупать мясо осознанно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny
Одним из самых распространённых трюков является уверение в том, что мясо якобы «парное» — то есть только что после забоя. Это звучит убедительно и придает товару дополнительную ценность в глазах покупателя.
Однако на деле всё иначе:
Парным считается только мясо, температура которого выше 35°C и прошло менее 4 часов после забоя.
Такое мясо попросту не может оказаться на прилавке рынка, поскольку его запрещено продавать до окончания стадии охлаждения.
Всё мясо, поступающее на рынок, предварительно охлаждается и хранится в холодильных камерах.
Таким образом, «парное» мясо на рынке — не более чем маркетинговый ход.
Иногда покупателям попадается мясо под названием «вырезка», причём по подозрительно низкой цене. Это должно насторожить: настоящую вырезку на рынках практически не встретить.
Что важно знать:
Настоящая вырезка — это редкий и ценный отруб, находящийся под позвоночником животного.
Она мягкая, практически не задействована в движении, и потому очень нежная и дорогая.
С одной туши получают всего 1,5–2 кг вырезки, которая в основном уходит на рестораны или переработку.
На рынке под видом вырезки зачастую продают обычное мясо с задней части туши — более жёсткое и недорогое, но выдаваемое за премиум-продукт.
Свиная шея — продукт среднего ценового сегмента, пользующийся спросом из-за баланса вкуса, мягкости и содержания жира. Но и здесь продавцы нашли способ манипулировать.
Суть обмана:
Продавцы формируют «смешанный» кусок, добавляя к настоящей шее более дешёвые части от лопатки.
Отличительный признак такой подмены — кусок мяса, похожий по форме на лампочку.
В результате покупатель платит по цене шеи, но получает менее ценный продукт.
Чтобы не стать жертвой обмана, опытные покупатели советуют:
Покупать мясо у проверенных торговцев или в официальных магазинах.
Не гнаться за подозрительно низкими ценами.
Обращать внимание на форму и структуру куска мяса.
Не стесняться спрашивать, откуда мясо и какой части туши оно принадлежит.
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