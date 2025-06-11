В США готовятся к масштабным акциям протеста против Трампа в день его рождения

14 июня в США пройдут самые массовые за последние годы протесты против действующего президента Дональда Трампа. Акция, получившая название "Без королей", совпадает с днем рождения главы Белого дома и проведением военного парада в Вашингтоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
По информации издания Axios, организаторы ожидают участие миллионов человек в более чем 1800 городах всех 50 штатов США, а также в ряде зарубежных стран. Протесты инициированы свыше 100 продемократическими организациями, выступающими против идеологии MAGA (Make America Great Again), связанной с политикой Трампа.
Дата проведения — 14 июня — выбрана не случайно: именно в этот день Трамп празднует 79-летие. Демонстранты намерены выразить недовольство "попытками демонстрации силы", приуроченными к этому дню.
"Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионное шоу доминирования на свой день рождения", — говорится в официальном заявлении организаторов.
На фоне запланированных митингов в столице США состоится военный парад, приуроченный также к 250-летию армии США. По предварительным подсчетам, затраты на проведение мероприятия могут достигать 45 миллионов долларов, не считая расходов на обеспечение безопасности.
Это вызвало волну критики как со стороны общественности, так и со стороны ряда политиков, расценивающих парад как демонстрацию авторитарного стиля правления.
Президент США Дональд Трамп заранее предупредил о жесткой реакции в случае протестов в Вашингтоне, заявив, что любые выступления будут "встречены с очень большой силой".
В связи с этим организаторы решили отказаться от массовых митингов в самой столице, чтобы избежать прямой конфронтации, и сосредоточили усилия на других населенных пунктах.
Одновременно с акцией "Без королей" пройдет кампания под названием "Выгони клоунов", организованная движением Women's March. По последним данным, участие в ней подтвердили более 13 тысяч человек в 320 городах.
В минувшие выходные в Лос-Анджелесе и городе Парамаунт (штат Калифорния) уже прошли протестные акции. В Лос-Анджелесе более тысячи человек окружили федеральное здание, а при столкновениях в Парамаунте полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Федеральные власти обвинили руководство Калифорнии в пассивности, тогда как местные чиновники, в свою очередь, резко раскритиковали действия федерального центра. Городские власти Лос-Анджелеса заявили, что отказываются участвовать в депортационных мероприятиях, что стало одной из причин напряженности.
В ответ Дональд Трамп распорядился ввести подразделения Национальной гвардии для усиления контроля и сдерживания протестной активности.
Дополнительное возмущение протестующих вызвало недавнее решение Верховного суда США, который разрешил администрации Трампа отменить временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Это решение стало очередным шагом в реализации жесткой миграционной политики, проводимой Белым домом.
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