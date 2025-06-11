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11.06.2025, 15:21

В США готовятся к масштабным акциям протеста против Трампа в день его рождения

Новости Мира 0 760

14 июня в США пройдут самые массовые за последние годы протесты против действующего президента Дональда Трампа. Акция, получившая название "Без королей", совпадает с днем рождения главы Белого дома и проведением военного парада в Вашингтоне, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Протесты охватят все штаты и выйдут за пределы США

По информации издания Axios, организаторы ожидают участие миллионов человек в более чем 1800 городах всех 50 штатов США, а также в ряде зарубежных стран. Протесты инициированы свыше 100 продемократическими организациями, выступающими против идеологии MAGA (Make America Great Again), связанной с политикой Трампа.

Дата проведения — 14 июня — выбрана не случайно: именно в этот день Трамп празднует 79-летие. Демонстранты намерены выразить недовольство "попытками демонстрации силы", приуроченными к этому дню.

"Дональд Трамп хочет танки на улицах и телевизионное шоу доминирования на свой день рождения", — говорится в официальном заявлении организаторов.

Военный парад и миллионы на проведение

На фоне запланированных митингов в столице США состоится военный парад, приуроченный также к 250-летию армии США. По предварительным подсчетам, затраты на проведение мероприятия могут достигать 45 миллионов долларов, не считая расходов на обеспечение безопасности.

Это вызвало волну критики как со стороны общественности, так и со стороны ряда политиков, расценивающих парад как демонстрацию авторитарного стиля правления.

Ответ Белого дома и меры безопасности

Президент США Дональд Трамп заранее предупредил о жесткой реакции в случае протестов в Вашингтоне, заявив, что любые выступления будут "встречены с очень большой силой".

В связи с этим организаторы решили отказаться от массовых митингов в самой столице, чтобы избежать прямой конфронтации, и сосредоточили усилия на других населенных пунктах.

Параллельные протесты и стычки с полицией

Одновременно с акцией "Без королей" пройдет кампания под названием "Выгони клоунов", организованная движением Women's March. По последним данным, участие в ней подтвердили более 13 тысяч человек в 320 городах.

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе и городе Парамаунт (штат Калифорния) уже прошли протестные акции. В Лос-Анджелесе более тысячи человек окружили федеральное здание, а при столкновениях в Парамаунте полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Конфликт между Вашингтоном и Калифорнией

Федеральные власти обвинили руководство Калифорнии в пассивности, тогда как местные чиновники, в свою очередь, резко раскритиковали действия федерального центра. Городские власти Лос-Анджелеса заявили, что отказываются участвовать в депортационных мероприятиях, что стало одной из причин напряженности.

В ответ Дональд Трамп распорядился ввести подразделения Национальной гвардии для усиления контроля и сдерживания протестной активности.

Верховный суд поддержал ужесточение миграционной политики

Дополнительное возмущение протестующих вызвало недавнее решение Верховного суда США, который разрешил администрации Трампа отменить временный правовой статус более 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы. Это решение стало очередным шагом в реализации жесткой миграционной политики, проводимой Белым домом.

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