Мужчина выпил воду из кружки с ржавчиной и умер

В Тайване зафиксирован трагический случай: 54-летний мужчина скончался после того, как выпил воду из термокружки, в которой долгое время находилась ржавчина. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на публикацию издания Mothership, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Как выяснилось, термокружка, из которой пил мужчина, не использовалась на протяжении нескольких месяцев. Перед употреблением он налил в нее горячую воду, сделал несколько глотков — и вскоре почувствовал сильное недомогание. Симптомы интоксикации появились практически сразу.
Мужчину срочно госпитализировали. Врачи заподозрили у него сепсис — тяжелую форму системной инфекции. Несмотря на интенсивную терапию, пациента спасти не удалось — он скончался в больнице.
Известно, что погибший страдал хроническими заболеваниями печени и почек, что делало его организм особенно уязвимым к инфекциям. По словам медиков, даже незначительное попадание болезнетворных бактерий в кровь в таких случаях может привести к стремительному ухудшению состояния.
Врачи выдвинули предположение, что причиной смерти могло стать заражение бактерией Burkholderia pseudomallei, вызывающей мелиоидоз. Это редкое инфекционное заболевание, которым можно заразиться при контакте с зараженной водой, почвой или через вдыхание микробов.
Согласно версии специалистов, ржавчина внутри термоса могла создать благоприятную среду для развития этой бактерии. Особенно если емкость долгое время находилась в теплом и влажном помещении.
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