Мужчина выпил воду из кружки с ржавчиной и умер

В Тайване зафиксирован трагический случай: 54-летний мужчина скончался после того, как выпил воду из термокружки, в которой долгое время находилась ржавчина. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на публикацию издания Mothership , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Смертельно опасная небрежность

Как выяснилось, термокружка, из которой пил мужчина, не использовалась на протяжении нескольких месяцев. Перед употреблением он налил в нее горячую воду, сделал несколько глотков — и вскоре почувствовал сильное недомогание. Симптомы интоксикации появились практически сразу.

Мужчину срочно госпитализировали. Врачи заподозрили у него сепсис — тяжелую форму системной инфекции. Несмотря на интенсивную терапию, пациента спасти не удалось — он скончался в больнице.

Сопутствующие заболевания могли усугубить состояние

Известно, что погибший страдал хроническими заболеваниями печени и почек, что делало его организм особенно уязвимым к инфекциям. По словам медиков, даже незначительное попадание болезнетворных бактерий в кровь в таких случаях может привести к стремительному ухудшению состояния.

Возможная причина — редкое, но смертельно опасное заболевание

Врачи выдвинули предположение, что причиной смерти могло стать заражение бактерией Burkholderia pseudomallei, вызывающей мелиоидоз. Это редкое инфекционное заболевание, которым можно заразиться при контакте с зараженной водой, почвой или через вдыхание микробов.

Согласно версии специалистов, ржавчина внутри термоса могла создать благоприятную среду для развития этой бактерии. Особенно если емкость долгое время находилась в теплом и влажном помещении.