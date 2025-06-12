Инвестор европейского футбольного клуба умер, подавившись вареником

В Польше скончался 42-летний бизнесмен Томаш Кокосински — главный инвестор футбольного клуба «Висла» из города Кракова. Об этом сообщает издание Gazeta Krakowska, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Tomasz Kokosiński/Facebook

Причиной смерти стал несчастный случай

По данным СМИ, трагедия произошла во время ужина в одном из ресторанов Кракова. Кокосински подавился вареником. Состояние предпринимателя сразу стало критическим — он потерял сознание, и был срочно госпитализирован.

Несмотря на усилия врачей, которые на протяжении недели боролись за его жизнь, спасти мужчину не удалось. Все это время он находился в бессознательном состоянии и не пришел в себя до самой смерти.

Миллионные инвестиции в клуб так и не состоялись

До трагедии Томаш Кокосински активно развивал сотрудничество с футбольным клубом «Висла», который выступает во второй лиге чемпионата Польши. По информации издания, он планировал инвестировать в команду свыше 5 миллионов долларов, что могло бы существенно повлиять на финансовое положение клуба и его спортивные перспективы.

Спортивный мир продолжает терять людей

Это уже не первый трагический случай, связанный с миром спорта за последнее время. Ранее, в начале мая, в возрасте 76 лет ушел из жизни известный футбольный болельщик, посетивший 18 чемпионатов мира и Европы.

В апреле на одном из матчей в Красноярском крае внезапно умер футбольный судья. А в Казахстане два участника полумарафона скончались от остановки сердца прямо во время забега.