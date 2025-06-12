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12.06.2025, 06:39

Минфин США предупредил о риске дефолта к концу лета 2025 года

Новости Мира 0 591

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что федеральное правительство может столкнуться с невозможностью обслуживать свои долговые обязательства уже в ближайшие месяцы. Причиной потенциального дефолта он назвал отказ Конгресса повысить установленный лимит государственного долга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Elizabeth Frantz/Reuters
Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Возможный срок наступления дефолта — лето 2025 года

В интервью, процитированном агентством ТАСС, Скотт Бессент отметил, что ситуация может достичь критической отметки «в середине или в конце лета». По его словам, на тот момент казначейство может столкнуться с острой нехваткой ликвидности для покрытия обязательств, включая выплаты по обслуживанию государственного долга, общий объем которого превысил $36,9 трлн.

Угроза усугубляется отпуском Конгресса

Бессент подчеркнул, что наиболее тревожным моментом является тот факт, что в период, когда может потребоваться срочное принятие решения о повышении потолка госдолга, американский Конгресс будет находиться на каникулах. Это существенно снижает оперативность реагирования и увеличивает вероятность негативного сценария.

Трамп предлагает радикальное решение

На фоне усиления фискального давления действующий президент США Дональд Трамп предложил полностью отменить ограничение по госдолгу, назвав текущую систему «экономически разрушительной» и призвав к реформе, чтобы избежать финансовой катастрофы.

Конгресс предупреждает: кризис возможен уже осенью

Ранее Бюджетное управление Конгресса США предупредило, что в случае бездействия власти, риск технического дефолта может реализоваться уже в августе или сентябре текущего года. Ведомство также предостерегло, что к 2034 году объем госдолга страны может превысить $50 трлн при сохранении нынешней динамики расходов и заимствований.

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