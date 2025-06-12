Врач Конев о неспособности Лещенко выходить на сцену: «Передвигается плохо»

Кардиолог и геронтолог Юрий Конев в беседе с изданием «Абзац» выразил обеспокоенность состоянием здоровья пожилых артистов, которые продолжают выступать, несмотря на возрастные ограничения и ухудшение физического состояния. Особое внимание специалист уделил народному артисту РСФСР Льву Лещенко, которому в этом году исполнилось 83 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: из личного архива Льва Лещенко

«Он уже не в силах, но продолжает выходить на сцену»

По словам Конева, многие представители творческих профессий просто не мыслят жизни без сцены и не могут остановиться даже тогда, когда организм подает тревожные сигналы. Врач считает, что Лев Лещенко — яркий пример подобного самоистощения:

«Посмотрите на Лещенко. Разве он способен выходить на сцену? Нет, конечно! Но он выходит», — заявил эксперт.

Юрий Конев полагает, что певец продолжает выступать не из-за физических возможностей, а скорее в стремлении доказать себе и окружающим, что остается востребованным и профессионально активным.

«Сил уже нет, но он не может иначе»

Врач подчеркнул, что с возрастом вокальные данные и физическая выносливость ослабевают, и артисту уже непросто справляться с нагрузками. По его словам, Лев Лещенко передвигается с трудом, однако не может отказаться от участия в концертах:

«Голос уже не тот, сил нет. Передвигается безумно плохо, но все равно выходит на сцену», — отметил геронтолог.

Выступление с травмой: несмотря ни на что

Несмотря на проблемы со здоровьем, Лещенко продолжает активно участвовать в публичных мероприятиях. Так, в начале апреля он появился на юбилейном концерте Александра Буйнова, проходившем в Государственном Кремлевском дворце, с рукой в гипсе. Певец сообщил, что получил перелом, но не стал вдаваться в подробности.

Не он один: другие артисты тоже выходят на сцену с травмами

На том же концерте был замечен и другой народный артист — Олег Газманов. Он вышел к зрителям с заметным шрамом на лбу и признался, что недавно получил ссадину. Несмотря на травму, Газманов также не отменил участие в мероприятии.