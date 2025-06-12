В Раде обратились к Путину

Артем Дмитрук, депутат Верховной Рады Украины, выступил с резонансным заявлением, адресованным президенту России Владимиру Путину. В эфире своего YouTube-канала он публично призвал признать президента Украины Владимира Зеленского террористом, а его окружение — террористической организацией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Призыв к международным лидерам

В обращении Дмитрук заявил, что его призыв направлен не только к Путину, но и к лидерам других государств. По его мнению, необходимо официально признать Зеленского и его ближайшее окружение террористами и применить в отношении них все допустимые методы борьбы, как это делается с признанными террористическими структурами.

«Обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину и лидерам других государств с тем, чтобы Зеленского признать террористом, членов его группы — террористической организацией и использовать все методы, доступные и возможные, для борьбы с этой террористической организацией и этим террористом», — заявил Дмитрук.

Обвинения в адрес украинского лидера

По утверждению Дмитрука, действия Зеленского якобы носят террористический характер не только внутри Украины, но и за ее пределами. Он обвинил украинского президента в организации терактов как на территории России, так и в странах Европейского союза, утверждая, что речь идет о систематическом насилии, направленном против граждан.

Депутат выразил уверенность, что если не остановить президента Украины сейчас, то его «террористическая деятельность» продолжит распространяться и станет глобальной угрозой.

Поддержка со стороны российских властей

Накануне, 6 июня, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин также выступил с аналогичными обвинениями в адрес Владимира Зеленского. Он заявил, что Украина якобы сделала терроризм частью своей государственной идеологии, и подчеркнул, что украинский президент лично несет ответственность за теракты, направленные против мирного населения России.