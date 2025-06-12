Ваши тайны под угрозой: как чат-боты могут сдать вас корпорациям

С распространением искусственного интеллекта его все чаще начали применять в сфере ментального здоровья. Многие пользователи прибегают к помощи чат-ботов, надеясь найти поддержку или «выговориться» в трудную минуту. Однако, по мнению психолога Екатерины Орловой, заместителя директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, подобный подход таит в себе немало угроз. Об этом она рассказала в интервью «Газете.Ru», сообщает Lada.kz
Одним из главных рисков Орлова назвала уязвимость персональных данных. Пациенты, делящиеся с нейросетью своими сокровенными переживаниями, травмами и страхами, могут даже не подозревать, что их информация может быть использована во вред.
«Даже если данные обезличены, их в отдельных случаях можно деанонимизировать. Это открывает путь к манипуляциям, дискриминации или недобросовестному использованию со стороны третьих лиц или корпораций», — подчеркнула специалист.
Еще один серьезный недостаток, по мнению Орловой, — неспособность искусственного интеллекта понимать тонкие эмоциональные сигналы.
«ИИ не чувствует и не сопереживает. Он не способен уловить невербальные проявления, такие как интонация, мимика или жесты. А ведь именно эти нюансы часто говорят о глубине эмоционального состояния пациента», — пояснила она.
Такой «цифровой психолог» может попросту не заметить тревожные сигналы, например, признаки острого эмоционального кризиса или суицидального состояния. В худшем случае он может выдать опасный совет, за который никто не понесет ответственности.
Несмотря на технологичность, алгоритмы, на которых работает ИИ, не лишены искажений.
«ИИ обучается на человеческих данных — а значит, унаследует и человеческие предубеждения. Это может приводить к неосознанной дискриминации по полу, возрасту, расе, а также к стигматизации психических состояний», — добавила Орлова.
Среди прочих опасностей — формирование у человека ложного убеждения, что ИИ может полностью заменить живого специалиста.
«Когда человек привыкает получать советы от чат-бота, он может откладывать визит к реальному врачу, даже если состояние требует срочной профессиональной помощи. Это особенно опасно при затяжных депрессиях, тревожных расстройствах и других психических нарушениях», — отметила психолог.
Кроме того, многие пациенты не осознают, как именно используются их откровения и кому они могут быть доступны в будущем.
В заключение Екатерина Орлова подчеркнула: важно не противопоставлять технологии и человека, а научиться их разумно сочетать.
«Искусственный интеллект может быть полезным инструментом, но только в тандеме с профессиональной психологической помощью. Он не должен подменять живое участие, человеческое сопереживание и клинический опыт», — резюмировала эксперт.
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