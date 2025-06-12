Токаев поздравил Путина с Днем России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес действующего президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю празднования Дня России. Сообщение опубликовано на официальном сайте главы казахстанского государства, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Казахстан и Россия: стабильные и дружественные отношения

В своём послании Токаев выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами:

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в тексте телеграммы.

Пожелания успехов и процветания

Президент Казахстана также пожелал Путину успехов в государственной деятельности и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей в интересах благополучия народов двух стран.

Ранее: Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким товарищем»

Накануне российский лидер получил поздравление и от главы КНДР Ким Чен Ына. В своём обращении он подчеркнул, что и он лично, и вся страна всегда будут на стороне России. Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким товарищем», а российский народ и правительство — братским народом для Северной Кореи.

Что символизирует День России

День России — один из важнейших государственных праздников страны, отмечается ежегодно 12 июня. Он символизирует:

национальное единство,

гражданский мир и согласие,

общую ответственность за будущее государства.

Праздник ведёт своё начало с 12 июня 1990 года — именно тогда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Современное название — День России — было официально закреплено в 2002 году.