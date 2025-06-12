18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.77
593.19
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.06.2025, 10:03

Токаев поздравил Путина с Днем России

Новости Мира 0 496

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму в адрес действующего президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю празднования Дня России. Сообщение опубликовано на официальном сайте главы казахстанского государства, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Казахстан и Россия: стабильные и дружественные отношения

В своём послании Токаев выразил удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами:

«С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами, что всецело соответствует духу стратегического партнёрства и союзничества», — говорится в тексте телеграммы.

Пожелания успехов и процветания

Президент Казахстана также пожелал Путину успехов в государственной деятельности и выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних связей в интересах благополучия народов двух стран.

Ранее: Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким товарищем»

Накануне российский лидер получил поздравление и от главы КНДР Ким Чен Ына. В своём обращении он подчеркнул, что и он лично, и вся страна всегда будут на стороне России. Ким Чен Ын назвал Путина «самым близким товарищем», а российский народ и правительство — братским народом для Северной Кореи.

Что символизирует День России

День России — один из важнейших государственных праздников страны, отмечается ежегодно 12 июня. Он символизирует:

  • национальное единство,

  • гражданский мир и согласие,

  • общую ответственность за будущее государства.

Праздник ведёт своё начало с 12 июня 1990 года — именно тогда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Современное название — День России — было официально закреплено в 2002 году.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…