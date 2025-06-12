«Врата ада» закрываются: огонь в кратере Дарваза угасает

Один из самых узнаваемых природных феноменов Центральной Азии — пылающий газовый кратер Дарваза, известный как «Врата ада», — начинает терять свою силу. Власти Туркменистана сообщили о значительном снижении интенсивности горения, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Газовый кратер Дарваза © Instagram / vip_asgabat

Полвека огня: как появился кратер

Кратер Дарваза образовался в 1971 году в результате аварии при бурении советскими геологами газоразведочной скважины. Земля обрушилась, образовав гигантскую воронку, из которой начал массово выходить метан.

Чтобы предотвратить распространение ядовитого газа, специалисты приняли решение поджечь кратер, предполагая, что он выгорит за считанные дни. Однако огонь не затухает уже более 50 лет.

Экологическая и экономическая угроза

Огонь в кратере давно вызывает беспокойство как у экологов, так и у экономистов:

Метан — мощный парниковый газ , в десятки раз превосходящий углекислый газ по способности задерживать тепло в атмосфере.

Постоянное горение способствует глобальному потеплению .

Туркменистан теряет миллионы кубометров газа ежедневно, что негативно сказывается на экономике страны, являющейся одним из мировых лидеров по запасам природного газа.

Прорыв в борьбе с «вечным пламенем»

Недавно туркменские учёные и энергетики предприняли решительные шаги для снижения выбросов:

Вокруг кратера были пробурены специальные скважины , способные улавливать метан до его воспламенения.

По официальным данным, интенсивность пламени уменьшилась втрое .

Теперь огонь можно увидеть только вблизи самого кратера, а не издалека, как раньше.

Путь к закрытию символа

Хотя полностью затушить Дарвазу пока не удалось, достигнутый результат стал важной вехой: