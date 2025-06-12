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12.06.2025, 14:13

В WhatsApp появилась новая ИИ-функция

Новости Мира 0 968

Мессенджер WhatsApp начал тестирование инновационной функции, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Нововведение позволит пользователям быстро ознакомиться с содержанием длинных переписок, не читая каждое отдельное сообщение. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Roman Moebius/www.imago-images.de/Global Look Press
Фото: Roman Moebius/www.imago-images.de/Global Look Press

Суть новой функции

Разработка предусматривает автоматическое создание кратких пересказов содержимого непрочитанных сообщений в:

  • личных чатах,

  • групповых беседах,

  • каналах.

Интеллектуальные сводки генерируются с помощью ИИ и отображаются пользователю вместо привычной фразы «X непрочитанных сообщений». Для доступа к сводке нужно будет нажать специальную кнопку с пометкой Meta AI (организация признана в России экстремистской и запрещена).

Как активировать ИИ-резюме

Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям потребуется включить опцию Private Processing — это режим, обеспечивающий безопасную и изолированную обработку данных. В этом режиме:

  • Все действия ИИ происходят в облачной среде.

  • Содержимое сообщений не сохраняется и не привязывается к аккаунтам пользователей.

  • Сводки автоматически удаляются сразу после показа.

Конфиденциальность — в приоритете

Разработчики WhatsApp заверяют, что новая технология не нарушает приватность пользователей. Дополнительно предусмотрена защита:

  • В чатах с включенной функцией Advanced Privacy сводки не создаются, даже если включено сквозное шифрование.

  • Вся обработка происходит отдельно от основной системы, без сохранения данных.

Кому уже доступна функция

На текущем этапе функция доступна ограниченному числу участников бета-тестирования на Android. Пока что:

  • Нет информации о сроках глобального релиза.

  • Не сообщается, будет ли функция доступна пользователям iOS.

  • Также неизвестно, на каких языках и в каких странах она будет работать.

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