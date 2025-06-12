В WhatsApp появилась новая ИИ-функция

Мессенджер WhatsApp начал тестирование инновационной функции, основанной на технологиях искусственного интеллекта. Нововведение позволит пользователям быстро ознакомиться с содержанием длинных переписок, не читая каждое отдельное сообщение. Об этом сообщает портал 9to5Mac, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
Разработка предусматривает автоматическое создание кратких пересказов содержимого непрочитанных сообщений в:
личных чатах,
групповых беседах,
каналах.
Интеллектуальные сводки генерируются с помощью ИИ и отображаются пользователю вместо привычной фразы «X непрочитанных сообщений». Для доступа к сводке нужно будет нажать специальную кнопку с пометкой Meta AI (организация признана в России экстремистской и запрещена).
Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователям потребуется включить опцию Private Processing — это режим, обеспечивающий безопасную и изолированную обработку данных. В этом режиме:
Все действия ИИ происходят в облачной среде.
Содержимое сообщений не сохраняется и не привязывается к аккаунтам пользователей.
Сводки автоматически удаляются сразу после показа.
Разработчики WhatsApp заверяют, что новая технология не нарушает приватность пользователей. Дополнительно предусмотрена защита:
В чатах с включенной функцией Advanced Privacy сводки не создаются, даже если включено сквозное шифрование.
Вся обработка происходит отдельно от основной системы, без сохранения данных.
На текущем этапе функция доступна ограниченному числу участников бета-тестирования на Android. Пока что:
Нет информации о сроках глобального релиза.
Не сообщается, будет ли функция доступна пользователям iOS.
Также неизвестно, на каких языках и в каких странах она будет работать.
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