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12.06.2025, 14:29

Пассажирский самолет Boeing разбился в Индии: на борту находились 244 человека

Новости Мира 0 852

12 июня 2025 года в Индии произошла авиационная катастрофа. Пассажирский самолет авиакомпании Air India потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта города Ахмадабад в штате Гуджарат, сообщает Lada.kz

© РИА Новости
© РИА Новости

Катастрофа произошла при взлете

По данным индийского издания India Today, инцидент произошел в момент, когда самолет набирал высоту после вылета. Разбившееся воздушное судно — Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший международный рейс AI171 из Ахмадабада в лондонский аэропорт Гатвик.

Реакция авиакомпании

Авиакомпания Air India оперативно отреагировала на трагедию, опубликовав официальное заявление в социальной сети X (бывший Twitter):

«Рейс AI171, выполнявший перелет по маршруту Ахмадабад – Лондон Гатвик, сегодня, 12 июня 2025 года, оказался вовлечен в инцидент. Мы выясняем детали и предоставим дальнейшую информацию в ближайшее время», — говорится в сообщении компании.

Сотни людей на борту

По информации издания News18, на борту самолета в момент катастрофы находилось 244 человека:

  • 232 пассажира

  • 12 членов экипажа

На месте происшествия развернута масштабная спасательная операция. К месту падения были оперативно направлены экстренные службы, включая семь пожарных расчетов. Над местом крушения поднялись клубы густого дыма — соответствующие кадры уже распространились в соцсетях и СМИ.

Ожидаются подробности

На текущий момент информации о жертвах и пострадавших официально не поступало. Власти и представители авиакомпании продолжают расследование и уточнение всех обстоятельств трагедии. Общественность ожидает официальных заявлений от спасательных служб и государственных органов Индии.

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