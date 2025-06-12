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12.06.2025, 15:42

Неожиданное правило в туалетах Германии поразило российского туриста

Новости Мира 0 3 413

Российский блогер, путешествующий по Европе без туроператоров, поделился культурным открытием, с которым столкнулся в Германии. На этот раз его поразило нечто, что для большинства немцев является нормой, но способно вызвать искреннее удивление у приезжих — особенно из России, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Гигиена прежде всего: в Германии мужчины справляют нужду сидя

Во время поездки автор канала TrueStory Travel решил отказаться от стандартных маршрутов и пожить «дикарем», исследуя Германию с точки зрения обыкновенного жителя. Именно такой подход позволил ему обратить внимание на повседневные детали, которые редко попадают в туристические путеводители.
 

Фото: dzen.ru/truestorytravel

Фото: dzen.ru/truestorytravel

Одним из самых ярких и неожиданных наблюдений стало правило, которое действует в мужских туалетах — как в общественных местах, так и в частных домах: представителям сильного пола принято мочиться сидя.

Не просто привычка, а негласный этикет

Блогер отметил, что речь идет не о личных предпочтениях отдельных мужчин, а о широко распространённой социальной норме. Причем в некоторых общественных туалетах даже размещаются специальные таблички, запрещающие мочеиспускание стоя.

Как выяснилось, истоки этой практики — в стремлении к чистоте и гигиене. Такой способ помогает избежать разбрызгивания, уменьшить количество загрязнений и устранить неприятные запахи.

«Мечта каждой хозяйки» и мнение врачей

В комментариях под видео многие подписчики поддержали подобный подход. Некоторые отметили, что уровень чистоты в общественных санузлах Германии действительно впечатляет — отсутствуют лужи, неприятный запах и прочие неудобства, часто встречающиеся в других странах.

Кроме того, были приведены и медицинские аргументы: по мнению врачей, мочеиспускание сидя способствует более полному опорожнению мочевого пузыря, что может быть полезно для здоровья мужчин.

«Немцы правы. Как бы это ни звучало странно, но врачи действительно советуют это делать сидя», — написал один из комментаторов.
«Так гигиеничнее во всех отношениях», — добавил другой.
«Мечта любой хозяйки», — с иронией отметила подписчица.

Культурные различия в быту

Такая практика может показаться необычной жителям стран постсоветского пространства, где подобное поведение в мужском туалете до сих пор воспринимается скорее как исключение. Тем не менее, в Германии это стало частью обыденного этикета — заботой о комфорте и чистоте для всех пользователей санузлов.

Именно такие бытовые мелочи, подмеченные вдали от туристических троп, позволяют глубже понять культуру и менталитет другой страны.

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