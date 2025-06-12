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12.06.2025, 15:57

Пятница 13-е июня 2025 года: суеверия и мифы

Новости Мира 0 715

Пятница, 13-е — одна из самых «знаменитых» дат в народных суевериях. Для одних это просто совпадение календаря, для других — повод отказаться от поездок, сделок и даже свадьбы. Откуда взялся этот страх и почему дата до сих пор будоражит воображение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: iStock / Getty Images
Фото: iStock / Getty Images

Когда ждать пятницу, 13-е в 2025 году

В 2025 году «зловещее» совпадение календарных чисел случится только один раз — в пятницу, 13 июня. В 2024 году таких дней было два: в сентябре и декабре.

Интересно, что для казахстанцев и россиян в этот раз дата будет не такой уж мрачной — на 13 июня 2025 года выпадает дополнительный выходной в честь праздника (День России), что, возможно, немного развеет тревожные ассоциации у суеверных людей.

Библейские и исторические причины страха

Связь пятницы и числа 13 уходит корнями в религиозные и исторические события, повлиявшие на массовое сознание.

В христианской традиции:

  • На Тайной вечере присутствовали 13 человек, а тринадцатым был Иуда Искариот — предатель Христа.

  • Распятие Иисуса произошло именно в пятницу, что сделало этот день траурным для христиан.

  • В книге «Откровение Иоанна Богослова» 13-я глава содержит упоминание об Антихристе.

Из средневековой истории:

  • 13 октября 1307 года, в пятницу, король Франции Филипп IV устроил массовую облаву на орден тамплиеров — рыцарей, обладавших значительными богатствами и политическим влиянием.

  • Им приписали ересь, колдовство и ростовщичество, после чего члены ордена были арестованы и подвергнуты пыткам.

  • Это событие надолго закрепило за пятницей, 13-м, образ «черного дня».

Миф о «чертовой дюжине»: от Локи до Таро

Страх перед числом 13 существует независимо от дня недели и тоже имеет глубокие культурные корни.

Скандинавская мифология:

  • На пир богов в Вальхалле были приглашены 12 участников.

  • Неприглашенный бог обмана Локи стал 13-м гостем, и его появление привело к трагедии — гибели светлого божества Бальдра.

Символика в Таро:

  • 13-я карта — Смерть. Хотя она символизирует не только конец, но и трансформацию, ее внешний вид (скелет, лошадь, черный флаг) вызывает тревожные ассоциации.

Древний Египет:

  • Считалось, что душа проходит 13 этапов развития, где последний — после смерти — означает переход в загробный мир.

Современное восприятие: как страх стал частью поп-культуры

В массовой культуре пятница, 13-е получила новый виток популярности благодаря кино:

  • В 1980 году на экраны вышел первый фильм из культовой хоррор-франшизы «Пятница, 13-е», рассказывающей о маньяке Джейсоне Вурхизе.

  • Джейсон стал олицетворением страха, связанного с этой датой. Его история разрасталась: он «восставал» из могилы, преследовал жертв в лагере, путешествовал в космос и даже сражался с Фредди Крюгером.

  • Серия насчитывает 12 фильмов, а бюджет первого составлял всего $550 тысяч — при этом он собрал почти $60 млн, став хитом.

Факты, которые вы могли не знать о пятнице, 13-м

  • Параскеведекатриафобия — научное название страха перед пятницей, 13-м.

  • Тридекафобия — боязнь самого числа 13.

  • В США, по оценкам, около 10% населения боится этой даты. Экономика ежегодно теряет до $800 млн из-за отмененных сделок, поездок и мероприятий.

  • В Испании опасным днем считается вторник, 13-е. Связано это с богом войны Марсом (martes — вторник по-испански), символизирующим разрушение.

  • В архитектуре на Западе часто избегают 13-го этажа — номера этажей переходят с 12 на 14.

  • В авиакомпаниях и отелях часто нет комнаты №13.

  • В нумерологии число 12 считается символом порядка (12 месяцев, апостолов, знаков зодиака). А 13 — «выходом за рамки», нарушением гармонии.

  • Существует примета: 13 гостей за столом — к беде. Рекомендуется пригласить кого-то еще или поставить дополнительный символический предмет.

  • Несмотря на мифы, статистика не подтверждает увеличения количества катастроф в пятницу, 13-го.

Вместо суеверий — знание

Хотя пятница, 13-е продолжает будоражить воображение и вдохновлять кинематографистов, научных подтверждений ее «вредоносности» нет. Это скорее культурный феномен, чем реальная угроза. Тем не менее, знание истоков подобных страхов помогает воспринимать их не как рок, а как интересную часть мировой мифологии и психологии.

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