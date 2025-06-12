Пятница 13-е июня 2025 года: суеверия и мифы

Пятница, 13-е — одна из самых «знаменитых» дат в народных суевериях. Для одних это просто совпадение календаря, для других — повод отказаться от поездок, сделок и даже свадьбы. Откуда взялся этот страх и почему дата до сих пор будоражит воображение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
В 2025 году «зловещее» совпадение календарных чисел случится только один раз — в пятницу, 13 июня. В 2024 году таких дней было два: в сентябре и декабре.
Интересно, что для казахстанцев и россиян в этот раз дата будет не такой уж мрачной — на 13 июня 2025 года выпадает дополнительный выходной в честь праздника (День России), что, возможно, немного развеет тревожные ассоциации у суеверных людей.
Связь пятницы и числа 13 уходит корнями в религиозные и исторические события, повлиявшие на массовое сознание.
В христианской традиции:
На Тайной вечере присутствовали 13 человек, а тринадцатым был Иуда Искариот — предатель Христа.
Распятие Иисуса произошло именно в пятницу, что сделало этот день траурным для христиан.
В книге «Откровение Иоанна Богослова» 13-я глава содержит упоминание об Антихристе.
Из средневековой истории:
13 октября 1307 года, в пятницу, король Франции Филипп IV устроил массовую облаву на орден тамплиеров — рыцарей, обладавших значительными богатствами и политическим влиянием.
Им приписали ересь, колдовство и ростовщичество, после чего члены ордена были арестованы и подвергнуты пыткам.
Это событие надолго закрепило за пятницей, 13-м, образ «черного дня».
Страх перед числом 13 существует независимо от дня недели и тоже имеет глубокие культурные корни.
Скандинавская мифология:
На пир богов в Вальхалле были приглашены 12 участников.
Неприглашенный бог обмана Локи стал 13-м гостем, и его появление привело к трагедии — гибели светлого божества Бальдра.
Символика в Таро:
13-я карта — Смерть. Хотя она символизирует не только конец, но и трансформацию, ее внешний вид (скелет, лошадь, черный флаг) вызывает тревожные ассоциации.
Древний Египет:
Считалось, что душа проходит 13 этапов развития, где последний — после смерти — означает переход в загробный мир.
В массовой культуре пятница, 13-е получила новый виток популярности благодаря кино:
В 1980 году на экраны вышел первый фильм из культовой хоррор-франшизы «Пятница, 13-е», рассказывающей о маньяке Джейсоне Вурхизе.
Джейсон стал олицетворением страха, связанного с этой датой. Его история разрасталась: он «восставал» из могилы, преследовал жертв в лагере, путешествовал в космос и даже сражался с Фредди Крюгером.
Серия насчитывает 12 фильмов, а бюджет первого составлял всего $550 тысяч — при этом он собрал почти $60 млн, став хитом.
Параскеведекатриафобия — научное название страха перед пятницей, 13-м.
Тридекафобия — боязнь самого числа 13.
В США, по оценкам, около 10% населения боится этой даты. Экономика ежегодно теряет до $800 млн из-за отмененных сделок, поездок и мероприятий.
В Испании опасным днем считается вторник, 13-е. Связано это с богом войны Марсом (martes — вторник по-испански), символизирующим разрушение.
В архитектуре на Западе часто избегают 13-го этажа — номера этажей переходят с 12 на 14.
В авиакомпаниях и отелях часто нет комнаты №13.
В нумерологии число 12 считается символом порядка (12 месяцев, апостолов, знаков зодиака). А 13 — «выходом за рамки», нарушением гармонии.
Существует примета: 13 гостей за столом — к беде. Рекомендуется пригласить кого-то еще или поставить дополнительный символический предмет.
Несмотря на мифы, статистика не подтверждает увеличения количества катастроф в пятницу, 13-го.
Хотя пятница, 13-е продолжает будоражить воображение и вдохновлять кинематографистов, научных подтверждений ее «вредоносности» нет. Это скорее культурный феномен, чем реальная угроза. Тем не менее, знание истоков подобных страхов помогает воспринимать их не как рок, а как интересную часть мировой мифологии и психологии.
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