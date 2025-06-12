Путин освободил от миграционных требований одну категорию иностранцев

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому военнослужащие из стран Содружества Независимых Государств (СНГ), проходящие обучение в российских учебных заведениях, освобождаются от ряда миграционных процедур. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: sonar2050.org

Исключение сделано для военных из СНГ, проходящих обучение в России

Какие требования отменены

Согласно указу главы государства, на указанных иностранных граждан и членов их семей не будут распространяться следующие обязательные процедуры, предусмотренные российским миграционным законодательством:

государственная дактилоскопическая регистрация (сдача отпечатков пальцев),

фотографирование,

медицинское освидетельствование.

Таким образом, учащиеся-военнослужащие из стран СНГ смогут находиться на территории России вместе со своими семьями без прохождения этих стандартных требований.

Срок действия указа и цель изменений

Освобождение от миграционных формальностей будет действовать до 31 декабря 2027 года. В пояснительной части указа подчеркивается, что мера принята в рамках укрепления стратегического партнерства между Российской Федерацией и странами СНГ.

Контроль за исполнением

Реализация положений документа поручена двум ведомствам — Министерству внутренних дел и Министерству обороны Российской Федерации. Они будут совместно контролировать выполнение указа и обеспечивать его практическую реализацию.