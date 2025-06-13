В Индии обнаружили двоих выживших после крушения самолета

После крушения пассажирского самолета авиакомпании Air India в штате Гуджарат обнаружены два человека, выживших в трагедии. Об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на местную полицию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Amit Dave/Reuters

"Полиция обнаружила одного выжившего на месте 11A. Один выживший был найден в больнице и находится на лечении", — заявил агентству комиссар полиции Ахмадабада Гьянендру Сингха Малика.

Авиакатастрофа вблизи аэропорта Ахмадабада

Инцидент произошёл днём 12 июня в районе Меганинагар, неподалеку от международного аэропорта Ахмадабада, одного из крупнейших городов западной Индии. Пассажирский лайнер Boeing 787, выполнявший рейс из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение вскоре после вылета. Над территорией аэропорта очевидцы наблюдали плотное облако дыма.

На борту находились более 240 человек

По данным полиции, на момент аварии в самолете находились 242 человека. Как уточняет телеканал News18, к месту происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования, включая пожарные расчеты и спасателей. По предварительной информации, среди пассажиров не было граждан России и Беларуси.

Возможная причина: столкновение с птицами

Ситуацию прокомментировал бывший старший пилот Air India, капитан Сорабх Бхатнагар. По его словам, одной из вероятных причин катастрофы могло стать множественное попадание птиц в двигатели воздушного судна. Как предполагается, именно это привело к одновременному отказу обоих двигателей.