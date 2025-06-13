Израиль нанес удары по территории Ирана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по Ирану. Об этом сообщил американский портал Axios, ссылаясь на свои источники. Атака была осуществлена без явной поддержки со стороны США, что придает ситуации дополнительную напряженность, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

«Израиль напрямую атакует своего самого крупного и лучше всего вооруженного противника, не имея явной поддержки со стороны США», — говорится в публикации.

Подробности атаки пока остаются неизвестными

На данный момент масштаб нанесенных ударов и конкретные цели израильской операции официально не подтверждены. Неясно, были ли атаки направлены на объекты, связанные с ядерной программой Ирана, или же это были превентивные удары на фоне дипломатического тупика.

Переговоры между США и Ираном под угрозой

Накануне планировался шестой раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном — он должен был состояться в воскресенье, 15 июня. Однако в свете последних событий их проведение находится под вопросом. Судьба переговорного процесса пока не определена.

Предупреждения о возможной атаке звучали ранее

О возможном израильском ударе против Ирана сообщал еще телеканал ABC News. По данным американских журналистов, израильские власти рассматривали возможность военного удара в ближайшие дни. При этом источники канала утверждали, что им неизвестно, принимали ли США участие в подготовке операции.

Иран готовит ответный ракетный удар

В ответ на возможную агрессию со стороны Израиля иранские власти разработали план нанесения ракетного удара. Сообщается, что в случае атаки будут задействованы сотни баллистических ракет, нацеленных на территорию Израиля. Эти меры рассматриваются как ответ на любое военное вмешательство.