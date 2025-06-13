Израильтян призвали готовиться к непривычным потерям из-за ответа Ирана

Граждан Израиля предупредили о вероятных потерях в случае ответного удара со стороны Ирана. Об этом заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир. Его обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Эяль Замир. Фото из архива: Томас Коэкс / AFP]

«Потери будут не такими, к каким мы привыкли» — Замир

По словам генерала, ситуация развивается стремительно, и в нынешних условиях гарантировать полную безопасность невозможно.

«Граждане Израиля, я не могу пообещать абсолютного успеха. Иранский режим, скорее всего, попытается нанести ответный удар, и его последствия будут отличаться от тех, с которыми мы сталкивались прежде», — заявил он.

Замир подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к защите страны, но при этом каждому гражданину следует проявить личную ответственность за свою безопасность и безопасность близких. Он призвал внимательно следить за официальными инструкциями и соблюдать их безукоснительно.

Враги заплатят высокую цену

Командующий отметил, что любые попытки атаковать Израиль не останутся безнаказанными. По его словам, любая страна или организация, которая решится на агрессию, столкнется с жестким ответом:

«Каждый, кто попытается бросить вызов Израилю, заплатит высокую цену», — заявил Эяль Замир.

Превентивные удары по Ирану

Ночью 13 июня Израиль нанес серию авиаударов по территории Ирана. Как сообщил министр обороны страны Исраэль Кац, атака носила превентивный характер. По его словам, в ближайшее время следует ожидать ответа со стороны Тегерана.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться крайне напряженной, и заявления израильского военного руководства указывают на то, что страна готовится к возможной эскалации конфликта.