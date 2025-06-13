Израильтян призвали готовиться к непривычным потерям из-за ответа Ирана

Граждан Израиля предупредили о вероятных потерях в случае ответного удара со стороны Ирана. Об этом заявил начальник Генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир. Его обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По словам генерала, ситуация развивается стремительно, и в нынешних условиях гарантировать полную безопасность невозможно.
«Граждане Израиля, я не могу пообещать абсолютного успеха. Иранский режим, скорее всего, попытается нанести ответный удар, и его последствия будут отличаться от тех, с которыми мы сталкивались прежде», — заявил он.
Замир подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к защите страны, но при этом каждому гражданину следует проявить личную ответственность за свою безопасность и безопасность близких. Он призвал внимательно следить за официальными инструкциями и соблюдать их безукоснительно.
Командующий отметил, что любые попытки атаковать Израиль не останутся безнаказанными. По его словам, любая страна или организация, которая решится на агрессию, столкнется с жестким ответом:
«Каждый, кто попытается бросить вызов Израилю, заплатит высокую цену», — заявил Эяль Замир.
Ночью 13 июня Израиль нанес серию авиаударов по территории Ирана. Как сообщил министр обороны страны Исраэль Кац, атака носила превентивный характер. По его словам, в ближайшее время следует ожидать ответа со стороны Тегерана.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает оставаться крайне напряженной, и заявления израильского военного руководства указывают на то, что страна готовится к возможной эскалации конфликта.
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