Верховный лидер Ирана пообещал Израилю мучительную судьбу

Аятолла Али Хаменеи выступил с обращением к нации после ударов по территории страны. Он пообещал, что Израиль понесет суровое наказание за свои действия, и назвал нападение актом агрессии против мирного населения и научно-военного потенциала Ирана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: REUTERS/WANA/Office of the Iranian Supreme Leader

«Сионистский режим проявил свою злобную сущность»

В утреннем обращении к народу, прозвучавшем после израильской атаки, Хаменеи заявил, что удары были нанесены по жилым кварталам, что, по его словам, свидетельствует о жестокости и истинной сущности Израиля.

«Сегодня на рассвете сионистский режим раскрыл свою грязную и кровавую руку, совершив преступление в нашей любимой стране. Он ударил по жилым центрам и продемонстрировал свою злобную природу как никогда ранее», — отметил Хаменеи.

Потери среди высокопоставленных иранцев

В результате атаки, по словам верховного лидера, погибли несколько иранских военных и ученых. Однако он подчеркнул, что их работа будет немедленно продолжена.

«Их преемники и коллеги сразу же приступят к выполнению своих обязанностей», — заявил он.

Обещание возмездия

Хаменеи заверил, что Иран ответит жестко и без пощады. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Исламской Республики готовы действовать, и Израиль не избежит последствий.

«Сионистский режим должен готовиться к суровому возмездию. Могучая рука вооруженных сил Ирана не оставит это безнаказанным», — сказал он.

В завершение обращения верховный лидер Ирана пообещал, что израильская сторона столкнется с «горькой и мучительной судьбой», которую она сама себе выбрала.