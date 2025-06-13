Математик заявил, что вычислил дату окончания СВО

Математик и исследователь исторических закономерностей Григорий Кваша выразил уверенность в том, что специальная военная операция (СВО) завершится в 2025 году. Свои выводы он озвучил в интервью изданию Аргументы и факты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Основание прогноза — математические циклы

Кваша утверждает, что его прогноз основан на многолетнем изучении исторических циклов, в том числе 24-летнего, который, по его мнению, оказывает влияние на ключевые события в российской и мировой истории.

«Я не могу гарантировать, что где-то не прогремит выстрел, но исчезнет сама причина для войн. Так называемых тоталитарных двойников, которые выступают катализатором глобальных конфликтов, после 2025 года просто не останется. Люди сосредоточатся на внутреннем устройстве жизни, а идеи захвата, экспансии и стремления 'рулить' миром уйдут в прошлое», — отметил математик.

Он выразил полную уверенность, что СВО завершится именно в 2025 году, подчеркнув наличие множества признаков, свидетельствующих о приближении периода мирного урегулирования.

Прогноз касается не только Украины

По словам Кваши, его математическая модель охватывает не только украинский конфликт, но и иные очаги международной напряженности. Он считает, что 2025 год станет рубежом, после которого глобальные военные конфликты постепенно прекратятся.

Параллельная инициатива со стороны США

Незадолго до заявления Кваши с похожей по духу идеей выступил бывший советник президента США Кит Келлог. Он сообщил о предложении Вашингтона зафиксировать текущую линию фронта как условие прекращения боевых действий. Также он подчеркнул необходимость возвращения России в «цивилизованное сообщество».