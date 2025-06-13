На Земле неожиданно началась магнитная буря

На планете зафиксирована новая магнитная буря, которая стала полной неожиданностью для ученых. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Viktor Lisitsyn / Globallookpress.com

Геомагнитное возмущение зафиксировали поздно вечером

Первые признаки геомагнитных колебаний были зафиксированы около 23:00 по московскому времени. Причина их появления пока остается неустановленной. Несмотря на отсутствие предварительного прогноза, буря достигла уровня G2.3, что немного превышает среднюю интенсивность.

Возможное усиление к 14 июня

Специалисты предполагают, что в ближайшие дни может наблюдаться усиление солнечного ветра. Это связано с активностью крупной корональной дыры на Солнце, которая направляет потоки заряженных частиц в сторону Земли.

Хотя точные прогнозы о силе и продолжительности текущей бури пока не даны, в ИКИ РАН не исключают, что нестабильная геомагнитная обстановка может сохраняться еще 2–3 дня.

Фоновый контекст: буря начала июня побила рекорд

Менее двух недель назад, 4 июня, завершилась рекордная по продолжительности магнитная буря. Она длилась почти 70 часов, став самой продолжительной серией непрерывных геомагнитных возмущений и бурь с апреля 2017 года.