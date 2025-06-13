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13.06.2025, 13:25

Замена лишь одной камеры в новом Huawei обойдется в стоимость среднего смартфона

Новости Мира 0 485

Компания Huawei раскрыла расценки на замену ключевых деталей своего нового флагмана Pura 80 Ultra. Цены на комплектующие позволяют оценить, во сколько обойдется ремонт в случае поломки и насколько «премиальным» действительно является этот смартфон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Huawei
Фото: Huawei

Телекамера как отдельный гаджет

Наибольший интерес вызвала стоимость уникального перископного телеобъектива с двумя сенсорами. Замена этой камеры обойдется в 2900 юаней — это примерно 31,6 тысячи рублей. По сути, такая сумма сопоставима с ценой отдельного смартфона среднего класса, что делает ремонт дорогостоящим мероприятием даже при повреждении одной только камеры.

Для сравнения, основной модуль камеры с дюймовым сенсором стоит заметно дешевле — 1500 юаней (около 16,3 тысячи рублей), что почти в два раза меньше.

Сколько стоят другие камеры и детали

Стоимость дополнительных сенсоров, входящих в состав основной камеры, колеблется от 300 до 370 юаней (примерно от 3,2 до 4 тысяч рублей). Передняя камера также оценивается в 300 юаней.

Не менее важные компоненты смартфона также отличаются высокой ценой:

  • Материнская плата с оперативной и встроенной памятью — 3900 юаней (около 42,6 тыс. руб.);

  • Дисплей — 2780 юаней (около 30,3 тыс. руб.).

Цена самого смартфона

На китайском рынке Huawei Pura 80 Ultra предлагается по стартовой цене 9999 юаней, что составляет примерно 109,2 тысячи рублей. Таким образом, замена даже одного ключевого элемента, такого как перископная камера или материнская плата, обойдется владельцу в значительную долю от полной стоимости устройства.

Камера как технологический прорыв

Отдельно стоит отметить, что смартфон получил продвинутую телекамеру, оснащенную двумя сенсорами по 50 мегапикселей каждый. Система поддерживает оптический зум с двумя фиксированными фокусными расстояниями — 83 мм (приблизительно 3,7-кратный зум) и 212 мм (около 9,4-кратного увеличения). Подобная конструкция делает камеру не только уникальной на рынке, но и одной из самых дорогих в обслуживании.

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