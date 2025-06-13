Клизма - 120$, перелом - 50 000$: как туристы разоряются на Бали и в Турции

С каждым годом все больше российских туристов сталкиваются с финансовыми трудностями при обращении за медицинской помощью за границей. Особо тревожная ситуация складывается в популярных направлениях — на Бали, в Турции и Таиланде. Несмотря на наличие медицинской страховки, многие оказываются незащищёнными перед завышенными ценами в местных клиниках, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru

Фото: pikabu.ru

Огромные суммы даже за простые процедуры

По отзывам пострадавших, даже за элементарные медицинские манипуляции в курортных больницах приходится платить непомерные суммы. Так, в Турции туристам выставляют счёт на 120 долларов за обычную клизму или капельницу при тепловом ударе. А на Бали цена за несложную первую помощь при переломе может начинаться с 12 тысяч долларов, не говоря уже о полноценной операции и реабилитации, которые обходятся до 50 тысяч долларов.

Реальные случаи: от переломов до угрозы ампутации

Показательна история 16-летнего россиянина, пострадавшего в ДТП в Таиланде. После госпитализации его семье предъявили счёт в 50 000 долларов за операцию на перелом. В другом случае женщина едва не осталась без ноги из-за промедления врачей. А туристу, упавшему с высоты, врачи ограничились назначением снотворного — без должной диагностики и лечения.

Почему страховка не помогает?

Хотя медстраховка входит в большинство туристических пакетов, она часто оказывается практически бесполезной. Врач Арья, работающий на Бали и получивший образование в России, объяснил: покрытие по полисам настолько ограниченное, что многие клиники вынуждены выставлять счета напрямую пациентам. При этом отсутствует единая система тарифов, а стоимость услуг устанавливается произвольно.

Страховые компании объясняют: не все случаи покрываются

Страховой менеджер Виктория пояснила, что ряд ситуаций не относится к страховым случаям. Например:

травмы, полученные при нарушении ПДД (в том числе езда без шлема или ремня безопасности);

заболевания, вызванные солнечным ударом, если турист пренебрегал мерами предосторожности, например, находился на солнце в запрещённые часы.

Итог: туристы остаются один на один с финансовыми рисками

Наличие страховки создаёт у туристов иллюзию безопасности, однако в реальности многие медицинские расходы в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока ложатся на самих пациентов. Эксперты советуют тщательно изучать условия полиса перед поездкой и, по возможности, приобретать расширенное покрытие, включающее лечение в авторитетных клиниках и услуги сопровождения.