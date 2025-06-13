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13.06.2025, 16:36

Объявлен полный список стран-участниц «Интервидения»

Новости Мира 0 602

В 2025 году международный музыкальный конкурс «Интервидение» соберет артистов из 20 стран мира. Об этом сообщает РИА Новости, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: veophoto / Shutterstock / Fotodom
Фото: veophoto / Shutterstock / Fotodom

География участников: от США до Южной Африки

В числе стран, подтвердивших участие в предстоящем конкурсе, значатся как представители Евразии, так и государств других континентов. В список вошли:

  • США

  • Китай

  • Азербайджан

  • Белоруссия

  • Венесуэла

  • Вьетнам

  • Египет

  • Индия

  • Казахстан

  • Катар

  • Колумбия

  • Куба

  • Кыргызстан

  • ОАЭ

  • Россия

  • Сербия

  • Таджикистан

  • Узбекистан

  • ЮАР

  • Саудовская Аравия

Имена участников пока не разглашаются. Известно лишь, что Россию на конкурсе представит заслуженный артист Ярослав Дронов, более известный под сценическим именем SHAMAN.

Конкурс как платформа для диалога культур

«Интервидение-2025» позиционируется как международное событие, направленное на укрепление культурных связей между странами и народами. Организаторы подчеркивают, что конкурс станет площадкой для открытого мультикультурного диалога, где через музыку и сценическое искусство артисты смогут донести до зрителей национальные ценности, уникальную культурную самобытность и духовное богатство своих стран.

Подготовка к событию уже началась

Ранее стало известно, что 12 июня 2025 года в Москве, на Манежной площади, состоится торжественное открытие часов обратного отсчета до начала конкурса. Само мероприятие пройдет 20 сентября на сцене концертной площадки Live Арена.

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