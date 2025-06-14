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13.06.2025, 19:09

Обед за копейки: что едят в столовой российского парламента

Новости Мира 0 494

В столовой Госдумы России за 15 рублей можно купить свежую тертую морковь или капусту. Одно из самых доступных горячих блюд — куриный бульон с яйцом — стоит 120 рублей, а десерт в виде блинчика с черной смородиной — 130 рублей. При этом сами депутаты жалуются на высокие цены, маленькие порции и отсутствие любимых деликатесов, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости..

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Бюджетные позиции в меню

В столовой Государственной Думы самое дешевое блюдо — «морковь свежая тертая» и «капуста ранняя натуральная» — по 15 рублей за порцию по 60 граммов. Среди супов на первом месте по доступности — «бульон куриный с яйцом», стоимостью 120 рублей за 250 граммов.

На второе — «блинчик с черной смородиной» за 130 рублей. Из холодных закусок самое дешевое блюдо — «сало соленое» по 90 рублей за 30 граммов.

Икра исчезла из меню

По словам журналиста Александра Юнашева, в апреле из главного буфета Госдумы была исключена красная икра. Теперь приобрести ее можно только в небольшой столовой на пятом этаже нового здания парламента.

Недовольство депутатов

Некоторые депутаты не скрывают, что не питаются в столовой. Они считают, что цены слишком высоки, порции — маленькие, а качество блюд оставляет желать лучшего. В качестве альтернативы парламентарии выбирают буфеты или кафе.

Ранее предлагали отказаться от импортных продуктов

Ранее депутат Виталий Милонов предлагал убрать из меню Госдумы импортные товары, включая алкоголь. Его инициатива, по мнению некоторых, могла повлиять на изменения ассортимента и ценовую политику столовой.

Несмотря на наличие доступных блюд по цене от 15 рублей, столовая Госдумы не стала излюбленным местом питания среди депутатов. Изменения в меню, включая исчезновение икры, вызывают споры, а качество и порции всё ещё становятся поводом для критики.

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