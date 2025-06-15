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15.06.2025, 12:27

Цены на нефть могут вырасти до $200–300 из‑за конфликта на Ближнем Востоке

Новости Мира 0 770

Министр иностранных дел Ирака заявил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке и возможное закрытие Ормузского пролива способны спровоцировать резкий скачок цен на нефть — до $200–300 за баррель. Это приведёт к дефициту примерно пяти миллионов баррелей в сутки и росту инфляции в Европе. Глобальные рынки уже реагируют на угрозу де‑юре и де‑факто ограничения экспорта из региона, сообщает Lada.kz  со ссылкой на РБК.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Почему нефть может подорожать
Глава МИД Ирака Фуад Хусейн предупредил, что при эскалации конфликта и закрытии Ормузского пролива — важнейшего маршрута, через который идёт до 20% мировой нефти — цены могут вырасти до $200–300 за баррель. При этом ежедневно исчезнет около пяти миллионов баррелей нефти, поставляемых из Персидского залива и Ирака.

Последствия для экономики
Подорожание нефти приведёт к росту инфляции в европейских странах и усложнит экспорт для государств‑производителей. Обострение создаст дополнительное бремя на потребителей и и без того уязвимую мировую экономику.

Реакция рынка
После ударов Израиля по иранским объектам Brent подскочила на 13%, достигнув $78,5 за баррель, и остаётся в диапазоне $73–75. Аналитики предупреждают о возможности роста до $100 и более при полной блокаде пролива и дальнейшей эскалации конфликта.

Какие риски рынку уже угрожают

  • Нарушения поставок нефти из региона создают риск стагфляции.

  • Центробанки могут задержать снижение ставок, поскольку рост инфляции потребует осторожной денежно‑кредитной политики.

  • Запасы нефти и резервные мощности OPEC+ — ЕАЭС — смогут временно сдерживать рост цен, но неизвестно сколько ещё продлятся потенциальные перебои.

Острая обстановка на Ближнем Востоке вновь обостряет риск энергетического шока: потенциальное закрытие Ормузского пролива создаёт угрозу резкого роста цен. Это способно вызвать инфляционную волну и поставить перед центральными банками необходимость корректировать планы. Казахстанским потребителям стоит ожидать последствия в виде повышения цен на топливо и услуг, зависящих от энергоносителей. 

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