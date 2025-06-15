Китайская бабушка каждый день делает одно упражнение — и в 92 года чувствует себя на 40

Жительница Китая по фамилии Ли, несмотря на преклонный возраст, сохраняет завидную физическую форму. Женщина ежедневно выполняет сотни упражнений и утверждает, что именно это помогает ей чувствовать себя молодой. Её история удивила не только журналистов, но и пользователей соцсетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Douyin

Активный образ жизни — в любом возрасте

92-летняя пенсионерка из провинции Хунань в Китае поражает окружающих своим уровнем физической активности. Несмотря на возраст, она ежедневно выполняет внушительный комплекс упражнений: делает 200 отжиманий, 100 раз качает пресс и ещё 100 раз приседает — причём всё это с лёгкостью и в хорошем настроении.

О женщине узнали местные журналисты и приехали к ней в гости. При них она продемонстрировала свои физические способности: без видимых усилий выполнила весь комплекс упражнений. Кроме того, она рассказала, что также регулярно крутит обруч.

Главное — регулярность, а не идеальная техника

По словам госпожи Ли, она не зацикливается на безупречном выполнении упражнений. Для неё важнее постоянство. Женщина подчёркивает: залог крепкого здоровья и долголетия — не в сложных методиках, а в ежедневной активности.

Свою тренировку она называет привычной частью жизни, такой же обыденной, как чистка зубов. Кроме упражнений, каждый вечер она делает себе ванночки для ног с горячей водой — по её мнению, это помогает улучшить общее самочувствие.

Тренировки отражаются и на внешности

Ли утверждает, что физические нагрузки положительно сказываются не только на здоровье, но и на внешности. Она уверена: благодаря активному образу жизни у неё стали темнеть седые волосы, а кожа сохраняет упругость.

Физическая культура в Китае — часть менталитета

Китайская культура традиционно придаёт большое значение физической активности. Особенно это заметно среди пожилых людей — на улицах можно часто увидеть пенсионеров, занимающихся гимнастикой или танцами. Такие занятия воспринимаются не только как способ поддерживать здоровье, но и как форма социальной активности.