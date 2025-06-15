Китайская бабушка каждый день делает одно упражнение — и в 92 года чувствует себя на 40

Жительница Китая по фамилии Ли, несмотря на преклонный возраст, сохраняет завидную физическую форму. Женщина ежедневно выполняет сотни упражнений и утверждает, что именно это помогает ей чувствовать себя молодой. Её история удивила не только журналистов, но и пользователей соцсетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru
92-летняя пенсионерка из провинции Хунань в Китае поражает окружающих своим уровнем физической активности. Несмотря на возраст, она ежедневно выполняет внушительный комплекс упражнений: делает 200 отжиманий, 100 раз качает пресс и ещё 100 раз приседает — причём всё это с лёгкостью и в хорошем настроении.
О женщине узнали местные журналисты и приехали к ней в гости. При них она продемонстрировала свои физические способности: без видимых усилий выполнила весь комплекс упражнений. Кроме того, она рассказала, что также регулярно крутит обруч.
По словам госпожи Ли, она не зацикливается на безупречном выполнении упражнений. Для неё важнее постоянство. Женщина подчёркивает: залог крепкого здоровья и долголетия — не в сложных методиках, а в ежедневной активности.
Свою тренировку она называет привычной частью жизни, такой же обыденной, как чистка зубов. Кроме упражнений, каждый вечер она делает себе ванночки для ног с горячей водой — по её мнению, это помогает улучшить общее самочувствие.
Ли утверждает, что физические нагрузки положительно сказываются не только на здоровье, но и на внешности. Она уверена: благодаря активному образу жизни у неё стали темнеть седые волосы, а кожа сохраняет упругость.
Китайская культура традиционно придаёт большое значение физической активности. Особенно это заметно среди пожилых людей — на улицах можно часто увидеть пенсионеров, занимающихся гимнастикой или танцами. Такие занятия воспринимаются не только как способ поддерживать здоровье, но и как форма социальной активности.
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