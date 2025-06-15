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15.06.2025, 13:52

На Солнце произошла самая мощная вспышка месяца — что это значит для Земли

Новости Мира 0 1 313

В ночь на 15 июня 2025 года на Солнце произошла мощная вспышка класса M — самая сильная в текущем месяце. Она длилась 18 минут, начавшись в 04:01 по времени Астаны, уверяют специалисты. Несмотря на внушительную интенсивность, ученые отмечают, что вспышка не угрожает Земле, но прогнозируют новые солнечные события, сообщает Lada.kz  со ссылкой на ТАСС.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным российского Института прикладной геофизики, солнечная вспышка класса M была зафиксирована ночью 15 июня 2025 года в 04:01 по времени Астаны и длилась 18 минут. Это событие стало самым мощным за июнь среди зарегистрированных вспышек.

Повышенная солнечная активность

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявляют, что вспышка не представляет опасности для Земли. При этом отмечается общее повышение солнечной активности в начале июня.

Прогноз дальнейших событий

Обнародованный прогноз указывает на почти 100 % вероятность появления новых вспышек уровня M в ближайшие два дня. Кроме того, около 20 % вероятности приходятся на вспышки высшего, X‑класса, которые могут произойти в течение ближайших дней.

Что такое вспышки M и X

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. При этом мощность каждой следующей категории в 10 раз выше предыдущей. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, а облака плазмы, достигшие Земли, способны вызвать магнитные бури.

Почему это важно

Хотя текущая вспышка не угрожает Земле, она напоминает о продолжающейся фазе усиленной солнечной активности. Магнитные бури на Земле уже наблюдаются в начале июня — они отмечаются второй день подряд. Идея о возможном усилении геомагнитных процессов подкрепляется данными о рискованном уровне бурь и вероятности новых выбросов X‑класса.

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