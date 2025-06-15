На Солнце произошла самая мощная вспышка месяца — что это значит для Земли

В ночь на 15 июня 2025 года на Солнце произошла мощная вспышка класса M — самая сильная в текущем месяце. Она длилась 18 минут, начавшись в 04:01 по времени Астаны, уверяют специалисты. Несмотря на внушительную интенсивность, ученые отмечают, что вспышка не угрожает Земле, но прогнозируют новые солнечные события, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

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По данным российского Института прикладной геофизики, солнечная вспышка класса M была зафиксирована ночью 15 июня 2025 года в 04:01 по времени Астаны и длилась 18 минут. Это событие стало самым мощным за июнь среди зарегистрированных вспышек.

Повышенная солнечная активность

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН заявляют, что вспышка не представляет опасности для Земли. При этом отмечается общее повышение солнечной активности в начале июня.

Прогноз дальнейших событий

Обнародованный прогноз указывает на почти 100 % вероятность появления новых вспышек уровня M в ближайшие два дня. Кроме того, около 20 % вероятности приходятся на вспышки высшего, X‑класса, которые могут произойти в течение ближайших дней.

Что такое вспышки M и X

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. При этом мощность каждой следующей категории в 10 раз выше предыдущей. Такие вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, а облака плазмы, достигшие Земли, способны вызвать магнитные бури.

Почему это важно

Хотя текущая вспышка не угрожает Земле, она напоминает о продолжающейся фазе усиленной солнечной активности. Магнитные бури на Земле уже наблюдаются в начале июня — они отмечаются второй день подряд. Идея о возможном усилении геомагнитных процессов подкрепляется данными о рискованном уровне бурь и вероятности новых выбросов X‑класса.