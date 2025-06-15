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15.06.2025, 17:32

Таинственные исчезновения на кладбище: ограблена могила Жанны Фриске

Новости Мира 0 1 840

На Николо-Архангельском кладбище в Москве была разграблена могила певицы Жанны Фриске. По словам её отца Владимира Фриске, неизвестные похитили дорогие часы, ранее оставленные поклонниками на бронзовой статуе артистки. Сестра Наталья также сообщила о пропаже ваз под цветы. Семья шокирована произошедшим, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru.

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Фото: Стрингер/NEWS.ru

Украдены памятные вещи с места захоронения

Отец покойной певицы Жанны Фриске, Владимир Фриске, сообщил о неприятном инциденте на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена его дочь. Неизвестные злоумышленники украли с могилы ценные часы, которые ранее были повешены поклонниками на руку бронзовой скульптуры Жанны.

«Еще вчера были часы, за ночь кто-то спер», — с горечью отметил Владимир Фриске в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Пропали и вазы под цветы

Сестра певицы Наталья Фриске подтвердила, что кроме часов с могилы исчезли и цветочные вазы. Кому они могли понадобиться — остаётся загадкой. Родные не скрывают своего возмущения и считают подобные действия вандализмом.

Семья продолжает навещать могилу Жанны

Ранее Наталья Фриске побывала на кладбище и не смогла сдержать слёз, находясь у захоронения сестры. Чтобы скрыть лицо от окружающих, она натянула капюшон куртки. Владимир Фриске тем временем поставил свежие срезанные розы в оставшуюся вазу и, как обычно, поцеловал бронзовую фигуру дочери.

Загадочный посетитель — «человек из прошлого»

Также на месте был замечен неизвестный мужчина. Он отказался назвать своё имя, но признался, что был знаком с Жанной Фриске при жизни и регулярно навещает её могилу вот уже десять лет. По словам этого человека, за все эти годы он ни разу не видел здесь Дмитрия Шепелева. При этом, по его наблюдениям, из бывших коллег по группе «Блестящие» память о Жанне чтит только певица Ольга Орлова, которая регулярно приходит на кладбище.

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