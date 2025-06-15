18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
517.45
598.59
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.06.2025, 18:46

Катастрофа в небе Турции: один погиб, десятки пострадали при падении воздушных шаров

Новости Мира 0 2 715

В Турции произошел серьезный инцидент с участием туристических воздушных шаров. Из-за сильного ветра два шара, вылетевшие из популярной туристической долины Ихлара в регионе Каппадокия, потерпели крушение. В результате происшествия погиб один человек, еще 31 получил травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на турецкое государственное телевидение TRT Haber.

Фото: © www.trthaber.com/
Фото: © www.trthaber.com/

Первый инцидент: пилот погиб, туристы пострадали

Один из воздушных шаров, оторвавшись от группы, направился в сторону горы Хасан. Вскоре он рухнул рядом с городом Гюзельюрт. Пилот, управлявший шаром, трагически погиб — по предварительным данным, он выпал из корзины в воздухе, запутавшись в канатах.

На борту находились иностранные туристы. Среди пострадавших — 19 граждан Индонезии. Они получили различные травмы и были экстренно госпитализированы.

Второй шар упал у деревни Белисирма

Второе падение произошло неподалеку от деревни Белисирма. На этот раз пострадали 12 туристов из Индии. По информации медиков, травмы в основном легкие, но пострадавшие также были доставлены в больницы для обследования и оказания помощи.

Власти начали расследование

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции оперативно отреагировало на происшествие. Ведомство заявило о начале официального расследования, в ходе которого предстоит установить причины аварий. Особое внимание будет уделено соблюдению мер безопасности в условиях сильного ветра и возможным нарушениям в организации полетов.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…