Катастрофа в небе Турции: один погиб, десятки пострадали при падении воздушных шаров

В Турции произошел серьезный инцидент с участием туристических воздушных шаров. Из-за сильного ветра два шара, вылетевшие из популярной туристической долины Ихлара в регионе Каппадокия, потерпели крушение. В результате происшествия погиб один человек, еще 31 получил травмы, сообщает Lada.kz со ссылкой на турецкое государственное телевидение TRT Haber .

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Первый инцидент: пилот погиб, туристы пострадали

Один из воздушных шаров, оторвавшись от группы, направился в сторону горы Хасан. Вскоре он рухнул рядом с городом Гюзельюрт. Пилот, управлявший шаром, трагически погиб — по предварительным данным, он выпал из корзины в воздухе, запутавшись в канатах.

На борту находились иностранные туристы. Среди пострадавших — 19 граждан Индонезии. Они получили различные травмы и были экстренно госпитализированы.

Второй шар упал у деревни Белисирма

Второе падение произошло неподалеку от деревни Белисирма. На этот раз пострадали 12 туристов из Индии. По информации медиков, травмы в основном легкие, но пострадавшие также были доставлены в больницы для обследования и оказания помощи.

Власти начали расследование

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции оперативно отреагировало на происшествие. Ведомство заявило о начале официального расследования, в ходе которого предстоит установить причины аварий. Особое внимание будет уделено соблюдению мер безопасности в условиях сильного ветра и возможным нарушениям в организации полетов.