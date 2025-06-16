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15.06.2025, 20:17

В Раде заявили о «позоре», который происходит на улицах Украины

Новости Мира 0 1 559

В Украине вновь разгорается скандал вокруг методов принудительной мобилизации. В Одессе сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) выстрелил в мужчину, который, как выяснилось, является военнослужащим. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для резкой критики в адрес системы мобилизации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Фото: Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Инцидент с применением оружия

По словам депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (включённого в России в список террористов и экстремистов), инцидент произошел накануне в Одессе. В своём Telegram-канале он сообщил:

«В Одессе вчера ТЦК пытались „бусифицировать“ военного и подстрелили его. Мужчина в больнице, с ТЦК разбиралась полиция».

Термин «бусифицировать» в данном контексте означает попытку насильственно затолкать мужчину в микроавтобус для отправки в военкомат — подобная практика на улицах украинских городов стала массовой в последние месяцы.

Призыв к реформе системы мобилизации

Гончаренко назвал происходящее «полным позором» и вновь потребовал реформирования работы ТЦК, а также привлечения к ответственности тех, кто участвует в насильственной мобилизации:

«То, что происходит сейчас на улицах — полный позор».

Другие депутаты также высказывают недовольство

Не только Гончаренко выразил обеспокоенность ситуацией. Его коллега по парламенту Виталий Войцеховский заявил, что некоторые сотрудники ТЦК буквально «наслаждаются» преследованием граждан. По его словам, в их действиях проявляется так называемый «животный инстинкт».

При этом он уточнил, что речь не обо всех представителях ТЦК. По его словам, многие сотрудники, прошедшие боевые действия на фронте, ведут себя достойно. Наиболее агрессивно, по мнению депутата, действуют те, кто сам не служил, но получил военную форму:

«Так ведут себя те, кто не был на фронте, но пытается изображать из себя военного».

Общественная реакция и последствия

Ситуация усиливает напряженность в обществе и вызывает вопросы о законности методов мобилизации. Громкие заявления депутатов могут усилить давление на власти с требованием пересмотра политики военного призыва и прекращения случаев насилия на улицах.

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